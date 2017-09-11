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Рыбак погиб в медвежьей ловушке в лесу под Иркутском
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    Рыбак погиб в медвежьей ловушке в лесу под Иркутском

    14:47  11 Сентября 2017
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    Рыбак погиб в медвежьей ловушке в лесу под Иркутском

    Иркутск, 11 сентября. Следственные органы Иркутской области занимаются расследованием гибели 47-летнего мужчины, получившего смертельное огнестрельное ранение на рыбалке.

    Рыбак погиб в медвежьей ловушке в лесу под Иркутском

    Как оказалось, отправившийся на охоту вместе с приятелем житель иркутского поселка Магистральный погиб, став жертвой собственного любопытства: увидев в лесу необычное сооружение, он сунулся в него и получил из обреза охотничьего ружья заряд дроби. Его товарищ погрузил тело убитого в багажник автомобиля и поехал в ближайший населенный пункт, где сообщил полиции о происшествии.

    Как сообщает «Свободная пресса», опасная конструкция была ловушкой на медведя, незаконно установленной в лесу. Прикоснувшись к ловушке, охотник вызвал срабатывание спускового крючка.

    Рыбак погиб в медвежьей ловушке в лесу под Иркутском

    Ранее Утро.ру сообщало о гибели охотника в Алтайском крае: 34-летнему мужчине выстрелил в голову его старший собутыльник.

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    Автор: Валентин Меликов
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