Путин не может повлиять на спор «Роснефти» и АФК «Система» — Песков

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Москва, 11 сентября. Президент России Владимир Путин не может никак повлиять на судебный спор между «Роснефтью» и АФК «Система». Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, президент в данной ситуации может только высказать свою точку зрения на ситуацию.

«Вы знаете, это публичные компании, поэтому, конечно, президент не может давать каких-то указаний, он может выразить свою точку зрения. А дальше — это уже решение за главами этих компаний», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что глава государства призвал компании заключить мировое соглашение, поскольку обе организации занимают значительное место в экономике страны.

Напомним, что Арбитражный суд Башкирии ранее частично удовлетворил иск «Роснефти», обязав АФК «Систему» выплатить в пользу «Башнефти» 136,3 млрд рублей вместо 170,6 млрд, на чем настаивали истцы. Речь идет о погашении убытков, которые понесла «Башнефть» при реорганизации.