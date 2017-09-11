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Происшествия
Два человека погибли под колесами поезда в Ростовской области
Происшествия
Российская туристка погибла, упав с балкона отеля в Таиланде
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    Российская туристка погибла, упав с балкона отеля в Таиланде

    14:30  11 Сентября 2017
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    Российская туристка погибла, упав с балкона отеля в Таиланде

    Паттайя, 11 сентября. Российская туристка погибла в Таиланде после падения с балкона гостиницы. Об этом заявили в правоохранительных органах курортного города.

    По данным местных СМИ, полицейские нашли тело гражданки РФ около здания отеля.

    Сообщается, что на данный момент допрашивается соседка погибшей женщины, обстоятельства произошедшего пока не известны.

    Российская туристка погибла, упав с балкона отеля в Таиланде

    Ранее в посольстве России в Таиланде подтвердили, что получили информацию о смерти российской туристки.

    Напомним, ранее стало известно, что на Пхукете госпитализирована российская путешественница с огнестрельными ранениями.

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    Автор: Дана Балан
    #таиланд #паттайя #россиянка
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