Российская туристка погибла, упав с балкона отеля в Таиланде

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Паттайя, 11 сентября. Российская туристка погибла в Таиланде после падения с балкона гостиницы. Об этом заявили в правоохранительных органах курортного города.

По данным местных СМИ, полицейские нашли тело гражданки РФ около здания отеля.

Сообщается, что на данный момент допрашивается соседка погибшей женщины, обстоятельства произошедшего пока не известны.

Ранее в посольстве России в Таиланде подтвердили, что получили информацию о смерти российской туристки.

Напомним, ранее стало известно, что на Пхукете госпитализирована российская путешественница с огнестрельными ранениями.