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Политика
Песков заявил об отсутствии договоренностей по встрече в нормандском формате
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    Песков заявил об отсутствии договоренностей по встрече в нормандском формате

    15:29  11 Сентября 2017
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    Песков заявил об отсутствии договоренностей по встрече в нормандском формате

    Москва, 11 сентября. В настоящее время нет договоренностей о проведении новых переговоров в нормандском формате с участием глав России, Украины, Германии и Франции, которые бы обсудили меры по прекращению конфликта на востоке Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для прессы.

    «Пока каких-либо решений на этот счет нет. Как только уполномоченные наши эксперты такую договоренность достигнут, естественно, состоится, продолжится диалог, — подчеркнул Песков. — Но пока точных наметок нет».

    Песков заявил об отсутствии договоренностей по встрече в нормандском формате

    Предполагается, что темой проведения новых переговоров в нормандском формате должны стать формат и условия ввода в Донбасс миротворческих войск ООН. Ранее российская сторона заявила, что любые действия по вводу миротворцев должны быть согласованы с руководством народных республик Донбасса, однако Киев категорически настаивает на том, чтобы не договариваться о введении миротворцев с ДНР и ЛНР и полностью отстранить Москву от участия в обеспечении перемирия.

    Песков заявил об отсутствии договоренностей по встрече в нормандском формате

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    Автор: Валентин Меликов
    #песков
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