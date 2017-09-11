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Уродливые проявления: Песков осудил поджог автомобилей у офиса адвоката Учителя
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    Уродливые проявления: Песков осудил поджог автомобилей у офиса адвоката Учителя

    14:33  11 Сентября 2017
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    Уродливые проявления: Песков осудил поджог автомобилей у офиса адвоката Учителя

    Москва, 11 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков  прокомментировал поджог двух автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя в Москве. По мнению представителя Кремля, этот инцидент является уродливым проявлением дискуссии вокруг фильма «Матильда».

    В понедельник адвокат режиссера Константин Добрынин написал на своей странице в Facebook о трех людях в маске, которые подожгли автомобили у московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper. К посту он прикрепил фото обрывка бумаги с надписью «За Матильду гореть». Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

    Уродливые проявления: Песков осудил поджог автомобилей у офиса адвоката Учителя

    «Безусловно, скажем так, это такие уродливые проявления той самой дискуссии, которая ведется вокруг картины, экстремистские проявления, которые не могут не подлежать самому суровому осуждению», — сообщил журналистам представитель Кремля.

    Песков добавил, что за профилактику и предотвращение подобных инцидентов несут ответственность органы охраны правопорядка.

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    Автор: Борис Любимов
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