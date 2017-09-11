Уродливые проявления: Песков осудил поджог автомобилей у офиса адвоката Учителя

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Москва, 11 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поджог двух автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя в Москве. По мнению представителя Кремля, этот инцидент является уродливым проявлением дискуссии вокруг фильма «Матильда».

В понедельник адвокат режиссера Константин Добрынин написал на своей странице в Facebook о трех людях в маске, которые подожгли автомобили у московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper. К посту он прикрепил фото обрывка бумаги с надписью «За Матильду гореть». Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

«Безусловно, скажем так, это такие уродливые проявления той самой дискуссии, которая ведется вокруг картины, экстремистские проявления, которые не могут не подлежать самому суровому осуждению», — сообщил журналистам представитель Кремля.

Песков добавил, что за профилактику и предотвращение подобных инцидентов несут ответственность органы охраны правопорядка.