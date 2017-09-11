Саакашвили обвинил украинских полицейских в краже его легального паспорта

В Избранное

Львов, 11 сентября. Опальный политик Михаил Саакашвили, прорвавший на Украину, заявил, что находится на территории Незалежной «абсолютно легально» и обвинил украинских полицейских в краже его паспорта.

По его словам, польский кордон он перешел накануне с «легальным украинским документом». Он отметил, что «поляки его проштамповали», а украинская сторона брать его паспорт и заявление на защиту отказалась.

А кража документа, как утверждает экс-президент Грузии, произошла при обысках украинской полицией автобуса, на котором он въехал в страну.

«Когда это случилось, когда люди взяли, не спрашивали, внесли меня на руках на Украину, — я достал паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла у меня паспорт», — заявил Саакашвили на брифинге во Львове.

При этом он особо подчеркнул, что на Украине находится «абсолютно легально».

