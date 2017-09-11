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Украина
Саакашвили обвинил украинских полицейских в краже его легального паспорта
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    Саакашвили обвинил украинских полицейских в краже его легального паспорта

    16:23  11 Сентября 2017
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    Саакашвили обвинил украинских полицейских в краже его легального паспорта

    Львов, 11 сентября. Опальный политик Михаил Саакашвили, прорвавший на Украину, заявил, что находится на территории Незалежной «абсолютно легально» и обвинил украинских полицейских в краже его паспорта.

    По его словам, польский кордон он перешел накануне с «легальным украинским документом». Он отметил, что «поляки его проштамповали», а украинская сторона брать его паспорт и заявление на защиту отказалась.

    А кража документа, как утверждает экс-президент Грузии, произошла при обысках украинской полицией автобуса, на котором он въехал в страну. 

    «Когда это случилось, когда люди взяли, не спрашивали, внесли меня на руках на Украину, — я достал паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла у меня паспорт», — заявил Саакашвили на брифинге во Львове. 

    При этом он особо подчеркнул, что на Украине находится «абсолютно легально».
     

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #саакашвили #львов #паспорт
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