Песков оценил явку на выборах 10 сентября

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Москва, 11 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что явка на завершившихся накануне выборах различного уровня в единый день голосования не отличалась от предыдущих лет. Как отметил представитель Кремля, уровень явки «соответствовал общеевропейским тенденциям».

По словам Пескова, когда идет речь о выборах глав регионов и в Госдуму, то явка традиционно выше по сравнению с голосованием на муниципальном уровне.

Пресс-секретарь также указал на то, что в некоторых субъектах РФ явка оказалась выше среднего, а в ряде регионов — ниже, но в целом по стране уровень не отличался от предыдущих лет.

Напомним, ранее представитель Кремля заявил, что результаты выборов продемонстрировали поддержку кадровой политики главы государства и превосходство партии «Единая Россия».