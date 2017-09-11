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Выборы как тест: эксперт прокомментировал слухи об отставке 10 губернаторов в России
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    Выборы как тест: эксперт прокомментировал слухи об отставке 10 губернаторов в России

    15:10  11 Сентября 2017
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    Выборы как тест: эксперт прокомментировал слух об отставке 10 губернаторов

    В прессе появилось сообщение о возможной отставке 10 губернаторов различных субъектов Российской Федерации по итогам завершившихся 10 сентября выборов в местные органы власти.

    Первоисточником данного сообщения является издание РБК. Там, ссылаясь на анонимных собеседников в федеральном правительстве, рассуждают о том, что президентская администрация взяла курс на замену и обновления губернаторского корпуса. Якобы Кремль решил сделать ставку на новых людей, прошедших сложную системы тестирования, и планирует, начиная с осени, заменить ими действующих глав регионов.

    По мнению журналиста и независимого политического аналитика Александра Асафова, аналитики РБК несколько забегают вперед в своих выводах. Не за каждым увольнением и перестановкой в системе власти стоит какой-то скрытый план и мотив.

    «После выборов всегда политический ландшафт лихорадит различными поспешными выводами, прогнозами и теориями, которые очень часто имеют чисто сенсационный характер. В данном случае у меня нет подтверждений тому, что пишет РБК. Это вполне может быть вброс», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Кремль взял курс на «формирование нового поколения управленцев»

    При этом то, что отставки губернаторов могут иметь место, конечно же, исключать нельзя. Дело здесь, впрочем, не в том, считает Асафов, что Кремль взял курс на «формирование нового поколения управленцев», как о том пишут в РБК, а в том, что, начиная с 2016 года, «российская вертикаль и система власти перестраивается в мобилизационную модель».

    «Этот процесс еще не завершен. Отставки по результатам выборов — вполне реальная возможность. Эти выборы были своеобразным тестом для губернаторов. Муниципальные выборы — это репетиция «больших выборов», которые пройдут в марте 2018 года. Перед региональными властями стоит задача повысить интерес россиян к выборам, обеспечить их честность, увеличить процент явки и т.д. Вполне возможно, что не все местные руководители с этим «тестовым заданием» справились, и это может повлечь за собой их отставку», — добавляет политолог.

    И необязательно это будут губернаторы: как мы видели всего несколько часов назад, в отставку из-за нарушений на выборах ушел мэр Саратова.

    В любом случае, система российской власти обновляется, резюмирует Асафов. За вычетом этого вряд ли следует искать здесь какой-то скрытый смысл.

    «Публикация РБК легко может быть вбросом, но определенная симптоматика есть. Прошедшие выборы — как и многое другое — будут рассматриваться президентской администрацией как показатель эффективности работы всей вертикали власти. Более того, РБК подает свою историю как нечто внезапное, но это не так. В отставках местных руководителей после выборов нет ничего внезапного. То, что нечто подобное может быть, было очевидно еще в начале года», — подводит итог Александр Асафов.

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    Автор: Иван Верихов
    #выборы #россия #отставка #саратов #асафов #выборы-2018 #губернаторы
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