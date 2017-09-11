ВКС РФ нанесли авиаудар по позициям ИГИЛ на границе Ракки и Дейр эз-Зора
Дейр эз-Зор, 11 сентября. ВКС РФ атаковали боевиков «Исламского государства»* в приграничных районах провинций Ракка и Дейр эз-Зор.
Сирийский источник сообщает, что российские военные летчики нанесли серию точечных ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на границе провинций Дейр эз-Зор и Ракка.
Авианалет в районе населенных пунктов Аль-Джабир, Маадане и Мукла был совершен по точным и проверенным разведывательным данным. Отмечается, что российская военная авиация обеспечивает прикрытие сирийской армии, ведущей наземную операцию против исламистов в провинции Дейр эз-Зор.
* Организация запрещена на территории РФ.