ВКС РФ нанесли авиаудар по позициям ИГИЛ на границе Ракки и Дейр эз-Зора

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Дейр эз-Зор, 11 сентября. ВКС РФ атаковали боевиков «Исламского государства»* в приграничных районах провинций Ракка и Дейр эз-Зор.

Сирийский источник сообщает, что российские военные летчики нанесли серию точечных ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на границе провинций Дейр эз-Зор и Ракка.

Авианалет в районе населенных пунктов Аль-Джабир, Маадане и Мукла был совершен по точным и проверенным разведывательным данным. Отмечается, что российская военная авиация обеспечивает прикрытие сирийской армии, ведущей наземную операцию против исламистов в провинции Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.