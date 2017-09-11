Песков: Итоги выборов доказали поддержку россиянами кадровой политики Путина

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Москва, 11 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал итоги выборов в РФ. По словам представителя Кремля, их результаты продемонстрировали поддержку кадровой политики главы государства и превосходство партии «Единая Россия».

Напомним, в муниципальных образованиях Москвы «Единая Россия» получит 1154 депутатских мандата. Однако, как подчеркнул Песков, говоря о выборах, надо говорить не только о Москве, а поддержку людьми кандидатов от «Единой России» в целом можно констатировать по всей России.

Кроме того, он особо отметил и «весьма внушительный кредит доверия, который был предоставлен голосовавшими там кадрам, которые предлагались президентом». Таким образом, по его словам, можно видеть поддержку кадровой политики президента.

При этом Песков указал также на то, что многие молодые выдвиженцы президента имели достаточный опыт работы в различных министерствах и ведомствах, но электорального опыта у них не было.

«Вместе с тем люди доверяют Путину и поддерживают его кадровые решения. Об этом самым красноречивым образом говорят результаты выборов», — резюмировал он.