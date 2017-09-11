Песков переадресовал в МИД вопрос об ожиданиях от встречи Рябкова и Шеннона

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Москва, 11 сентября. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков переадресовал в дипломатическое ведомство России вопрос о встрече заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона и заместителя главы МИД Сергея Рябкова в Хельсинки.

По словам Пескова, это не вопрос Кремля, потому что речь идет о руководстве внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее Госдеп США подтвердил встречу замминистра российского ведомства Рябкова и его американского коллеги Шеннона в финской столице. Сообщалось, что стороны планируют обсудить актуальные вопросы.

По данным источника в МИД РФ, встреча может состояться в эти дни, 11-12 сентября.