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Курды за две недели потеряли почти сто бойцов в столкновениях с армией Турции
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    Курды за две недели потеряли почти сто бойцов в столкновениях с армией Турции

    14:08  11 Сентября 2017
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    Курды за две недели потеряли почти сто бойцов в столкновениях с армией Турции

    Анкара, 11 сентября. Генштаб Турции сообщил, что за минувшие две недели ВС страны убили 99 курдских бойцов.

    В сообщении указывается, что Вооруженные силы Турции в период с 24 августа по 7 сентября убили 99 бойцов «Рабочей партии Курдистана», включая одного из командиров. Военнослужащим Турции удалось обнаружить несколько складов с оружием и боеприпасами.

    Анкара считает «Рабочую партию Курдистана» (РПК) террористической организацией. РПК борется за права курдов в Турции и стремится к созданию курдской автономии на территории страны. Противостояние между Турцией и РПК началось в 2015 году, когда курды потребовали от Анкары независимости.

    Курды за две недели потеряли почти сто бойцов в столкновениях с армией Турции

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    Автор: Алексей Громов
    #турция #курды #рпк #независимость
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