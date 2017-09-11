Курды за две недели потеряли почти сто бойцов в столкновениях с армией Турции

В Избранное

Анкара, 11 сентября. Генштаб Турции сообщил, что за минувшие две недели ВС страны убили 99 курдских бойцов.

В сообщении указывается, что Вооруженные силы Турции в период с 24 августа по 7 сентября убили 99 бойцов «Рабочей партии Курдистана», включая одного из командиров. Военнослужащим Турции удалось обнаружить несколько складов с оружием и боеприпасами.

Анкара считает «Рабочую партию Курдистана» (РПК) террористической организацией. РПК борется за права курдов в Турции и стремится к созданию курдской автономии на территории страны. Противостояние между Турцией и РПК началось в 2015 году, когда курды потребовали от Анкары независимости.