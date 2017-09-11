Песков анонсировал важный международный разговор Путина по телефону

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Москва, 11 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник глава государства Владимир Путин проведет международный телефонный разговор.

«В течение дня мы ожидаем международный телефонный разговор, я не буду сейчас анонсировать каким-то образом», — отметил пресс-секретарь в интервью журналистам.

По его словам, все подробности сообщат в Кремле позже.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время германский канцлер Ангела Меркель намерена сделать звонок Владимиру Путину для того, чтобы обсудить по телефону ситуацию, сложившуюся вокруг Северной Кореи.