Новости ДНР и ЛНР: освобождение Мариуполя, ВСУ ждут НАТО в Донбассе, амнистия по-киевски

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Новости ДНР и ЛНР, 11 сентября. День Мариуполя торжественно отметили в Донецке. В Луганске не верят, что Украина искренне хочет видеть в Донбассе миротворцев ООН, а не войска НАТО. Киев нарушает минские договоренности, отказываясь амнистировать всех участников войны в Донбассе, заявил Дейнего.

Мариуполь, не сдавайся!

В столице Донецкой народной республики прошел торжественный митинг, посвященный Дню Мариуполя и 74-й годовщине освобождения этого города от немецко-фашистских захватчиков. Среди участников митинга были и жители Мариуполя, который в настоящее время находится под контролем киевских властей.

Митинг провела руководитель общественной инициативы «Форум спасения Мариуполя» Ирина Попова.

«Донбасс един, — отметила она. — Нас объединяет общая история, любовь к родному краю, дружба и родственные связи. Никому этого не разделить».

По словам Поповой, как бы ни старались киевские власти, Мариуполь не сдается.

Участники митинга развернули баннер: «Мариуполь, не сдавайся!» и скандировали эти слова. Также в руках митингующих были плакаты: «Мариуполь + Донецк = ДНР», «Отстоять Донбасс — наш долг перед отцами и дедами», «С праздником, родной Мариуполь!».

Присутствующие почтили память погибших защитников Донбасса минутой молчания и возложили цветы к мемориалу в честь героев Великой Отечественной войны, погибших при освобождении Мариуполя. Город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 10 сентября 1943 года в ходе Донбасской операции.

ВСУ не пустят в Донбасс миротворцев ООН, считают в армии ЛНР

Заявления Киева, что он желает видеть на востоке Украины миротворцев, делаются исключительно для отвода глаз, считают в Луганской народной республике.

Украинские военные не поддержат введение миротворческого контингента на линию разграничения в Донбассе, поскольку, по мнению военнослужащих народной милиции ЛНР, которые удерживают участок Бахмутской трассы в районе поселка Фрунзе, миротворцы помешают украинским силовикам наживаться на войне.

«ВСУ выгоден этот конфликт, — рассказал изданию «Луганский информационный центр» лейтенант народной милиции ЛНР Егор Руцкой. — Украинские силовики сейчас делают в Донбассе бизнес на всем: грабят, занимаются вымогательством, разворовывают свое же имущество, продают оружие, наживаются на перепродаже топлива, и т.д.».

По словам лейтенанта армии ЛНР, главное условие этого бизнеса — продолжение конфликта в Донбассе.

«Достаточно напряженности, чтобы было куда списать оружие, солярку, чтобы можно было беспредельничать и шантажировать местное население», — считает офицер.

По мнению сержанта Петра Новосельцева, у ВСУ в районе линии соприкосновения накоплено большое количество неотведенной военной техники, и украинские силовики не заинтересованы в том, чтобы его «светить» перед миротворцами.

«Если на линию соприкосновения придут представители ООН — все эти факты вскроются, поэтому ВСУ будут делать все возможное, чтобы никого туда не пускать, — заявил Новосельцев. — Поэтому, конечно, Украина будет предлагать ввести своих «миротворцев» из НАТО, вот только сильно сомневаюсь, что руководство ЛНР позволит такой сценарий».

Ранее представительство России в Организации объединенных наций по поручению президента РФ Владимира Путина направило генсеку и главе Совбеза ООН проект резолюции о размещении на линии соприкосновения в Донбассе миротворцев для обеспечения безопасности сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. По словам президента РФ, размещение миротворческого контингента ООН в Донбассе возможно только после отвода вооружений от линии соприкосновения и в результате прямых переговоров с руководством ДНР и ЛНР.

В то же время Киев требует ввести в Донбасс иностранные вооруженные миссии, однако категорически отказывается обсуждать этот вопрос напрямую с ДНР и ЛНР.

Киев амнистирует только участников АТО, заявил Дейнего

Президент Украины Петр Порошенко, подписав закон об амнистии участников так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, полностью проигнорировал взятые в рамках минских соглашений обязательства по освобождению всех лиц, участвовавших в событиях на востоке Украины.

Об этом заявил уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Дейнего заявил, что закон об амнистии, который Петр Порошенко подписал 2 сентября, «освобождает от ответственности целый ряд непонятных лиц — участников АТО с украинской стороны — показывает полное игнорирование нормы протокола от 5 сентября 2014 года».

Именно согласно этому протоколу Киев взял на себя обязательство обеспечить принятие закона, запрещающего преследование и наказание всех лиц, участвовавших в событиях в Донбассе.