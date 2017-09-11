Путин в понедельник примет в Кремле Кобзона и поздравит его с 80-летием — Песков

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Москва, 11 сентября. Глава российского государства Владимир Путин сегодня примет в Кремле народного артиста Иосифа Кобзона и его жену и поздравит его с 80-летним юбилеем. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Путин 11 сентября примет эстрадного исполнителя Кобзона, который придет к нему вместе с супругой.

«Вы знаете, они давно товарищи. Путин с огромным уважением относится к Кобзону», — отметил Песков.

Напомним, 11 сентября 2017 года советский и российский артист, депутат Государственной думы России, общественный деятель Кобзон отмечает юбилей — артисту исполнилось 80 лет.