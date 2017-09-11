Боевики «Свободной сирийской армии» отступают в южных районах Сирии

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Дамаск, 11 сентября. Проамериканские боевики из альянса «Свободная сирийская армия» отступают в пустынные районы южной Сирии.

Военные источники в Сирийской арабской республике сообщают, что «умеренные» боевики из проамериканской «Свободной сирийской армии» вынуждены поспешно отступать под давлением союзных войск.

Боевики стараются избегать столкновений с правительственными войсками, источник сообщает, что в пустыне идет игра в «кошки-мышки». На настоящий момент боевики ССА оставили пограничные пункты 173, 174, 175 и 176.