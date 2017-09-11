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Политика
Песков о прорыве Саакашвили на Украину: Это политическая клоунада
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    Песков о прорыве Саакашвили на Украину: Это политическая клоунада

    14:50  11 Сентября 2017
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    Песков о прорыве Саакашвили на Украину: Это политическая клоунада

    Москва, 11 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что происходящее на Украине с бывшим губернатором Одесской области и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили является политической клоунадой и относится к категории курьезных вопросов.

    Так, отвечая на вопрос, следят ли в Москве за делом Саакашвили, за его перемещением через границу, пресс-секретарь отметил, что в Кремле следят за серьезными вопросами, а ситуация с Саакашвили к ним не относится.

    «Скорее, это тема курьезных вопросов и относящихся ближе к категории политической клоунады», — подчеркнул Песков.

    Песков о прорыве Саакашвили на Украину: Это политическая клоунада

    Напомним, что ранее организованная толпа сторонников Саакашвили прорвала оцепление украинских силовиков и пограничников на КПП «Шегини» на украинско-польской границе. В итоге экс-президент Грузии прорвался на территорию Украины, несмотря на формальное отсутствие у него каких-либо документов, необходимых для пересечения границы. В результате Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело против Саакашвили после его «прорыва».

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    Автор: Тимур Румянцев
    #россия #украина #песков #кремль #саакашвили
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