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Политика
Песков назвал отличительную черту прошедших выборов в России
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    Песков назвал отличительную черту прошедших выборов в России

    15:18  11 Сентября 2017
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    Песков

    Москва, 11 сентября. Прошедшие 10 сентября выборы показали нулевую толерантность властей РФ к нарушениям, реакция на них в регионах была молниеносной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Отличительной чертой нынешних выборов была нулевая толерантность к каким-либо нарушениям. И вы видели совершенно молниеносную реакцию региональных властей на поступающую информацию о тех или иных нарушениях», — сообщил журналистам представитель Кремля.

    Песков добавил, что в регионах были возбуждены уголовные дела, произведены увольнения и т.д. По его словам, такая ситуация не может не вызывать удовлетворения. При этом в ЦИК поступало гораздо меньше жалоб, что свидетельствует о достаточно высоком уровне легитимности выборов, отметили в Кремле.

    Песков

    Добавим, ранее врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев сообщил о решении главы Саратова Валерия Сараева уйти в отставку из-за нарушений на выборах.

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    Автор: Борис Любимов
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