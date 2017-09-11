Песков назвал отличительную черту прошедших выборов в России

В Избранное

Москва, 11 сентября. Прошедшие 10 сентября выборы показали нулевую толерантность властей РФ к нарушениям, реакция на них в регионах была молниеносной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Отличительной чертой нынешних выборов была нулевая толерантность к каким-либо нарушениям. И вы видели совершенно молниеносную реакцию региональных властей на поступающую информацию о тех или иных нарушениях», — сообщил журналистам представитель Кремля.

Песков добавил, что в регионах были возбуждены уголовные дела, произведены увольнения и т.д. По его словам, такая ситуация не может не вызывать удовлетворения. При этом в ЦИК поступало гораздо меньше жалоб, что свидетельствует о достаточно высоком уровне легитимности выборов, отметили в Кремле.

Добавим, ранее врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев сообщил о решении главы Саратова Валерия Сараева уйти в отставку из-за нарушений на выборах.