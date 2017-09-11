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Политика
Песков прокомментировал возможные сокращения в дипмиссиях США
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    Песков прокомментировал возможные сокращения в дипмиссиях США

    19:54  11 Сентября 2017
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    Песков прокомментировал возможные сокращения в дипмиссиях США

    Москва, 11 сентября. Вопрос о том, возможны ли новые сокращения в дипмиссиях США в России в ответ на действия американцев следует задавать МИД РФ, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

    "Это лучше в МИД, я, к сожалению, пока не читал эти заявления, но лучше обратиться в министерство иностранных дел», — заявил Песков журналистам после вопросов о заявлениях министра иностранных дел Лаврова, объявившего, что Россия приведет условия работы дипмиссий США в России к паритету с миссиями РФ в США.

    Напомним, о новых мерах по отношению к американским дипломатам заговорили после того, как США закрыли три российских дипломатических объекта в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне, а кроме того - сильно ограничили выдачу американских виз в России, мотивировав это "нехваткой рабочих рук" после сокращения численности дипмиссии США в РФ.

    Песков прокомментировал возможные сокращения в дипмиссиях США

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    Автор: Валентин Меликов
    #песков
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