Песков прокомментировал возможные сокращения в дипмиссиях США

В Избранное

Москва, 11 сентября. Вопрос о том, возможны ли новые сокращения в дипмиссиях США в России в ответ на действия американцев следует задавать МИД РФ, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это лучше в МИД, я, к сожалению, пока не читал эти заявления, но лучше обратиться в министерство иностранных дел», — заявил Песков журналистам после вопросов о заявлениях министра иностранных дел Лаврова, объявившего, что Россия приведет условия работы дипмиссий США в России к паритету с миссиями РФ в США.

Напомним, о новых мерах по отношению к американским дипломатам заговорили после того, как США закрыли три российских дипломатических объекта в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне, а кроме того - сильно ограничили выдачу американских виз в России, мотивировав это "нехваткой рабочих рук" после сокращения численности дипмиссии США в РФ.