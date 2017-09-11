Микроавтобус протаранил радарный столб в Азербайджане, есть жертвы

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Баку, 11 сентября. Микроавтобус опрокинулся в Сабирабадском районе Азербайджана, в результате автокатастрофы два человека погибли. Об этом в понедельник сообщили в центральном районном медицинском учреждении.

По имеющейся информации, микроавтобус Mercedes протаранил радарный столб и перевернулся.

На месте дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, более 10 получили различные травмы.

Согласно информации врачей, состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое. Было принято решение доставить их в больницу в Баку.