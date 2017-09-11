Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

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Киев, 11 сентября. Возле здания Национального банка на Институтской улице в столице Украины проходит бессрочный митинг оппозиции, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Акция организована партией «За жизнь» («За життя») депутата Верховной Рады Евгения Мураева.

Роман Сидорин, активист общественной организации «Украина – правовое государство», которая поддерживает партию «За життя», выступил с резкой критикой действий правительства, рассказав, как коммунальные тарифы соотносятся с зарплатами рабочих.

«Мы закупаем уголь в США! Все помнят схему «Роттердам+». Мне приходит счет 1700 гривен только за отопление! У нас необоснованно высокие тарифы. Поезжайте в Днепропетровск, все что ближе к Востоку. Там все узурпировано одним олигархом. Вы посмотрите, какие там тарифы. Там за двухкомнатную квартиру – я привожу пример город Кривой рог. Двухкомнатная квартира, прописано два человека, отопительный сезон этого года. Коммунальные платежи составили 2800 гривен в месяц! И это при зарплате на заводе – 3500 гривен», - сообщил Роман Сидорин.

Кроме того, активист заявил, что оппозиция будет протестовать, несмотря на давление и цензуру в СМИ.

«Эта власть делает все, чтобы уничтожить Украину, уничтожить украинский народ, уничтожить нацию, уничтожить наших детей, уничтожить нас самих. Они хотят, чтобы мы были глупыми, послушными и безвольными. Так вот, этого не будет! Мы будем добиваться выполнения всех наших требований, чтобы соблюдались конституционные права человека. У нас прекрасная конституция, в ней много всего красиво написано, только власти на нее плевать хотели», - заявил активист.

Заметим, что данная акция проходит возле Нацбанка Украины уже третий день, собирая тысячи горожан, однако все крупные украинские СМИ игнорируют этот протест.

Партия «За жизнь» Евгения Мураева является последователем ныне запрещенной на Украине «Партии регионов», позиционируя себя как защитница интересов восточных регионов страны.

При этом ее руководителей и активистов представители власти не раз предлагали арестовывать и даже уничтожать за оппозиционность. Так, советник главы МВД Илья Кива заявил, что нужно расстрелять Евгения Мураева, за то, что тот на своем телеканале NewsOne транслирует оппозиционные выступления.