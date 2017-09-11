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Алеппо: в школах города Эль-Баб введено изучение турецкого языка
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    Алеппо: в школах города Эль-Баб введено изучение турецкого языка

    13:38  11 Сентября 2017
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    Алеппо: в школах города Эль-Баб введено изучение турецкого языка

    Эль-Баб, 11 сентября. В образовательной программе школ Эль-Баба французский язык заменили на изучение турецкого языка.

    Местные источники в Сирии сообщили со ссылкой на руководителя департамента образования в городе Эль-Баб Ахмада Черри, что теперь школьники вместо французского будут изучать турецкий язык. По мнению представителя департамента образования это облегчит молодежи поступление в университеты Турции в будущем. Черри отметил, что в этом году изучать турецкий язык будут 12 тысяч школьников.

    Ранее сообщалось, что Турция освободила от боевиков населенный пункт Эль-Баб в провинции Алеппо в ходе военной операции «Щит Евфрата». В городе остаются протурецкие оппозиционеры.

    Алеппо: в школах города Эль-Баб введено изучение турецкого языка

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #эль-баб #турецкий язык
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