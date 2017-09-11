Алеппо: в школах города Эль-Баб введено изучение турецкого языка

В Избранное

Эль-Баб, 11 сентября. В образовательной программе школ Эль-Баба французский язык заменили на изучение турецкого языка.

Местные источники в Сирии сообщили со ссылкой на руководителя департамента образования в городе Эль-Баб Ахмада Черри, что теперь школьники вместо французского будут изучать турецкий язык. По мнению представителя департамента образования это облегчит молодежи поступление в университеты Турции в будущем. Черри отметил, что в этом году изучать турецкий язык будут 12 тысяч школьников.

Ранее сообщалось, что Турция освободила от боевиков населенный пункт Эль-Баб в провинции Алеппо в ходе военной операции «Щит Евфрата». В городе остаются протурецкие оппозиционеры.