Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР более 60 боеприпасов

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Луганск, 11 сентября. Украинская армия выпустила более 60 боеприпасов по территории Луганской народной республики (ЛНР) за минувшие сутки. Об этом сообщает в понедельник Луганский информационный центр со ссылкой на заявление официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко.

По его словам, ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Согласно приведенным данным, огонь открывался из минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия за минувшие сутки обстреляла 15 населенных пунктов Донецкой народной республики.