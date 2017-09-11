Бузова оголилась в новом клипе на песню «для сильных девушек»

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Москва, 11 сентября. Скандальная телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова, решившая попробовать себя в качестве певицы, снялась в откровенном клипе на песню «Хит-парад».

В ролике она сначала предстает в образе невесты, а потом принимает откровенные позы на полу, между ними певица в огромной шляпе-цветке сидит в кресле, пишет «Ура.ру». Кроме того, она исполняет танцевальные па на лестнице.

Официальная премьера клипа на моем официальном канале Бузова на видеохостинге Youtube и на всех музыкальных каналах страны состоится завтра. Об этом она сообщила в своем Instagram, заметив также, что новая песня звучит для сильной и уверенной в себе девушки, которая хочет для себя самого лучшего и не готова соглашаться на меньшее.

Ранее портал «Дни.ру» раскрыл секрет успеха Бузовой. По словам таролога и ясновидящей Марианны Абравитовой, девушка все свои минусы она обращает в плюсы, а если видит цель, то обязательно ее достигнет.

Кроме того, медиум подчеркнула, что Бузова сама исполняет свои желания: «постели здесь нет».