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Бузова оголилась в новом клипе на песню «для сильных девушек»
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    Бузова оголилась в новом клипе на песню «для сильных девушек»

    13:53  11 Сентября 2017
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    Бузова оголилась в новом клипе на песню «для сильных девушек»

    Москва, 11 сентября. Скандальная телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова, решившая попробовать себя в качестве певицы, снялась в откровенном клипе на песню «Хит-парад».

    В ролике она сначала предстает в образе невесты, а потом принимает откровенные позы на полу, между ними певица в огромной шляпе-цветке сидит в кресле, пишет «Ура.ру». Кроме того, она исполняет танцевальные па на лестнице.

    Официальная премьера клипа на моем официальном канале Бузова на видеохостинге Youtube и на всех музыкальных каналах страны состоится завтра. Об этом она сообщила в своем Instagram, заметив также, что новая песня звучит для сильной и уверенной в себе девушки, которая хочет для себя самого лучшего и не готова соглашаться на меньшее.

    Ранее портал «Дни.ру» раскрыл секрет успеха Бузовой. По словам таролога и ясновидящей Марианны Абравитовой, девушка все свои минусы она обращает в плюсы, а если видит цель, то обязательно ее достигнет. 
    Кроме того, медиум подчеркнула, что Бузова сама исполняет свои желания: «постели здесь нет».

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    Автор: Алексей Громов
    #видео #бузова #клип #хит-парад
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