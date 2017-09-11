Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Два человека погибли под колесами поезда в Ростовской области
Политика
Меркель позвонит Путину, чтобы обсудить кризис вокруг Северной Кореи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Меркель позвонит Путину, чтобы обсудить кризис вокруг Северной Кореи

    13:36  11 Сентября 2017
    51

    Меркель позвонит Путину, чтобы обсудить кризис вокруг Северной Кореи

    Берлин, 11 сентября. В ближайшее время германский канцлер Ангела Меркель намерена сделать звонок президенту Владимиру Путину для того, чтобы обсудить по телефону ситуацию, сложившуюся вокруг Северной Кореи. Об этом заявил официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт — точнее, не стал опровергать информацию, появившуюся во Frankfurter Allegemeine Sonntagzeitung.

    «В одной из газет сообщалось о планах провести телефонный разговор с Путиным, не буду опровергать эту информацию», — заявил Зайберт.

    Меркель позвонит Путину, чтобы обсудить кризис вокруг Северной Кореи

    В воскресенье в беседе с изданием Меркель подчеркивала, что готова участвовать в переговорах по урегулированию ситуации вокруг северокорейских ядерных испытаний и ракетной программы. По ее мнению, стороны могли бы использовать формат переговоров по иранской ядерной программе, которые завершились успешно в 2015 году. Канцлер отметила, что важно оставить ситуацию в дипломатическом формате.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    #путин #меркель
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 359

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        743

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        14520

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2378

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4435
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        15:17   11 Сентября 2017
        5760
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        1309
        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06   11 Сентября 2017
        359
        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        12:31   11 Сентября 2017
        34017