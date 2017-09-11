Меркель позвонит Путину, чтобы обсудить кризис вокруг Северной Кореи

В Избранное

Берлин, 11 сентября. В ближайшее время германский канцлер Ангела Меркель намерена сделать звонок президенту Владимиру Путину для того, чтобы обсудить по телефону ситуацию, сложившуюся вокруг Северной Кореи. Об этом заявил официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт — точнее, не стал опровергать информацию, появившуюся во Frankfurter Allegemeine Sonntagzeitung.

«В одной из газет сообщалось о планах провести телефонный разговор с Путиным, не буду опровергать эту информацию», — заявил Зайберт.

В воскресенье в беседе с изданием Меркель подчеркивала, что готова участвовать в переговорах по урегулированию ситуации вокруг северокорейских ядерных испытаний и ракетной программы. По ее мнению, стороны могли бы использовать формат переговоров по иранской ядерной программе, которые завершились успешно в 2015 году. Канцлер отметила, что важно оставить ситуацию в дипломатическом формате.