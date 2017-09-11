Эксперт объяснил, кому выгодны вбросы о грядущей отставке 10 губернаторов в России

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Москва, 11 сентября. СМИ анонсировали возможную отставку губернаторов в 10 регионах России из-за курса на омоложение и обновление губернаторского корпуса. По мнению экспертов, подобные публикации могут быть вбросом от политтехнологов.

О планах отправить в отставку до 10 российских губернаторов сообщило в понедельник РБК со ссылкой на близкий к Кремлю источник и федерального чиновника. В агентстве утверждают, что у российских избирателей есть запрос на обновление. Поэтому в Кремле якобы решили сделать ставку на формирование нового поколения управленческой элиты. В связи с этим уже осенью несколько губернаторов могут лишиться своих должностей, уверены источники издания.

По мнению эксперта фонда «Народная дипломатия» Сергея Простакова, эти сообщения могут оказаться вбросом от политтехнологов, стремящихся заработать на улучшении имиджа политиков. Политолог уточнил, что подобные публикации о грядущей смене губернаторов периодически появляются в прессе.

«Они исходят и от политтехнологов, пытающихся заработать на улучшении имиджа якобы имеющих проблемы глав регионов, и от претендентов на их место. На деле же сложно ожидать масштабных изменений в рядах губернаторов. Если где-то и имеются серьезные проблемы, то это максимум один—два региона», — цитирует его «Инфореактор».

Простаков не исключил, что перестановки в регионах все-таки будут. Однако он не связывает их с утратой доверия и неудовлетворительной работой.