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Политика
Эксперт объяснил, кому выгодны вбросы о грядущей отставке 10 губернаторов в России
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    Эксперт объяснил, кому выгодны вбросы о грядущей отставке 10 губернаторов в России

    13:46  11 Сентября 2017
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    Эксперт объяснил, кому выгодны вбросы о грядущей отставке 10 губернаторов в России

    Москва, 11 сентября. СМИ анонсировали возможную отставку губернаторов в 10 регионах России из-за курса на омоложение и обновление губернаторского корпуса. По мнению экспертов, подобные публикации могут быть вбросом от политтехнологов.

    О планах отправить в отставку до 10 российских губернаторов сообщило в понедельник РБК со ссылкой на близкий к Кремлю источник и федерального чиновника. В агентстве утверждают, что у российских избирателей есть запрос на обновление. Поэтому в Кремле якобы решили сделать ставку на формирование нового поколения управленческой элиты. В связи с этим уже осенью несколько губернаторов могут лишиться своих должностей, уверены источники издания.

    Эксперт объяснил, кому выгодны вбросы о грядущей отставке 10 губернаторов в России

    По мнению эксперта фонда «Народная дипломатия» Сергея Простакова, эти сообщения могут оказаться вбросом от политтехнологов, стремящихся заработать на улучшении имиджа политиков. Политолог уточнил, что подобные публикации о грядущей смене губернаторов периодически появляются в прессе.

    «Они исходят и от политтехнологов, пытающихся заработать на улучшении имиджа якобы имеющих проблемы глав регионов, и от претендентов на их место. На деле же сложно ожидать масштабных изменений в рядах губернаторов. Если где-то и имеются серьезные проблемы, то это максимум один—два региона», — цитирует его «Инфореактор».

    Простаков не исключил, что перестановки в регионах все-таки будут. Однако он не связывает их с утратой доверия и неудовлетворительной работой.

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    Автор: Борис Любимов
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