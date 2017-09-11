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Сбербанк объяснил, почему изменил статус дебетовых карт на овердрафтный
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    Сбербанк объяснил, почему изменил статус дебетовых карт на овердрафтный

    13:30  11 Сентября 2017
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    Сбербанк объяснил, почему изменил статус дебетовых карт на овердрафтный

    Москва, 11 сентября. После многочисленных запросов клиентов Сбербанк распространил сообщение о том, что дебетовые карты банка не стали овердрафтными.

    Как говорится в сообщении Сбербанка в мобильном приложении, «мы получаем много вопросов про то, что мы изменили условия обслуживания дебетовых карт и все карты стали овердрафтными». Овердрафт по карте может установить только сам клиент, а не банк, также уточнили в Сбербанке.

    Дебетовые карты в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» всегда отображались как овердрафтные, отмечено в сообщении.

    «Это техническая необходимость для корректной работы с платежами и переводами», — отметили в пресс-службе Сбербанка.

    Напомним, ранее в Интернете начала распространяться информация об изменении условий обслуживания дебетовых карт без уведомления клиентов.
     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сбербанк
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