Сбербанк объяснил, почему изменил статус дебетовых карт на овердрафтный

В Избранное

Москва, 11 сентября. После многочисленных запросов клиентов Сбербанк распространил сообщение о том, что дебетовые карты банка не стали овердрафтными.

Как говорится в сообщении Сбербанка в мобильном приложении, «мы получаем много вопросов про то, что мы изменили условия обслуживания дебетовых карт и все карты стали овердрафтными». Овердрафт по карте может установить только сам клиент, а не банк, также уточнили в Сбербанке.

Дебетовые карты в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» всегда отображались как овердрафтные, отмечено в сообщении.

«Это техническая необходимость для корректной работы с платежами и переводами», — отметили в пресс-службе Сбербанка.

Напомним, ранее в Интернете начала распространяться информация об изменении условий обслуживания дебетовых карт без уведомления клиентов.

