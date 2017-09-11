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Фильмы Терри Гиллиама покажут на большом экране в Москве и Петербурге
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    Фильмы Терри Гиллиама покажут на большом экране в Москве и Петербурге

    17:14  11 Сентября 2017  /обновлено: 17:20  11 Сентября 2017
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    Фильмы Терри Гиллиама покажут на большом экране в Москве и Петербурге

    Москва, 11 сентября. Три классических фильма режиссера Терри Гиллиама покажут в кинотеатрах Москвы и Петербурга 21–23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Иноекино».

    «В программу войдут три классических фильма главного фантазера от интеллектуального мейнстрима: абсурдный «Монти Пайтон и Священный Грааль», волшебный «Король-рыбак» и пугающая «Бразилия». Фильмы Гиллиама охватывают более трех тысячелетий истории мира, они смешные, нежные, страшные и очень красивые. Жутковатые сказки, пропитанные острой критикой корпоративной культуры, складываются в причудливый мир, разросшийся далеко за пределы фантастического кино», — сообщили в компании.

    Все картины зрители увидят на английском языке с субтитрами. В Москве кинопоказы пройдут в кинотеатре «Формула Кино Горизонт», в Петербурге — в киноцентре «Аврора». 21 сентября зрителей ждет режиссерский дебют Гиллиама — «Монти Пайтон и священный грааль», 22 сентября — центральный фильм его творчества антиутопия «Бразилия», 23 сентября жители двух столиц смогут увидеть фильм «Король-рыбак».

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #терри гиллиам #иноекино
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