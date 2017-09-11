Путин, Роухани и Алиев обсудят на саммите в Тегеране международные вопросы

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Тегеран, 11 сентября. Главы Ирана, России и Азербайджана — Хасан Роухани, Владимир Путин и Ильхам Алиев — обсудят на саммите в Тегеране международные вопросы. Об этом сегодня сообщил официальный представитель дипломатического ведомства Ирана Бахрам Гасыми.

По словам представителя иранского ведомства, главным образом главы государств уделят внимание развитию трехсторонних связей.

«В ходе встречи планируется обсудить перспективы сотрудничества в сферах, в которых страны контактируют более тесно», — отметил он.

Кроме того, в ходе форума лидеры трех государств обсудят актуальные региональные и международные вопросы.

Напомним, в минувшем году в столице Азербайджана состоялся первый саммит глав трех государств — Путина, Алиева и Роухани.