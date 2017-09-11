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В Югре собака напала на двухлетнего ребенка
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    В Югре собака напала на двухлетнего ребенка

    13:13  11 Сентября 2017
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    В Югре собака напала на двухлетнего ребенка

    Сургут, 11 сентября. Собака напала на ребенка около железнодорожного вокзала Сургута.

    Очевидцы рассказали, что девочка 11 лет и двухлетний мальчик играли на детской площадке во дворе своего дома. Собака, забежавшая во двор, начала атаковать всех детей, находившихся на площадке. Как сообщила мать мальчика, животное вцепилось в лицо ребенка и погрызло его так, что «кости было видно».

    Мальчик был доставлен в больницу и прооперирован, пишет агентство URA.ru. Кинологам удалось поймать собаку, специалисты сообщили, что она уже пять раз нападала на детей. Пса поместили в пункт временного содержания животных. Следователи проводят проверку, после чего примут процессуальное решение.

    В Югре собака напала на двухлетнего ребенка

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    Автор: Алексей Громов
    #нападение #собака #сургут #югра
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