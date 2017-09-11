Уроки грузинского. Колонка Руслана Мармазова

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Саакашвили приехал на Украину… Радость-то! Сколько внимания событию уделено, неподдельного интереса, оценок, прогнозов. И это нормально. Ну как нормально… С одной стороны, прибытие профессионального афериста должно бы вызывать профессиональную заинтересованность только у правоохранительных органов и конкурентов.

Но, с другой, на Украине политика — это разновидность карнавального действа, смесь буффонады, эксцентрики, сюрреализма и трагифарса. В этом смысле появление на арене относительно свежего, активно разрекламированного клоуна, который к тому же обещает невиданный аттракцион, обречено на привлечение некоторого интереса широкой публики. Прессы — в первую голову.

Впрочем, при всем идиотизме грузинского прорыва на западной границе Украины, этот факт достоин некоторого анализа. Кое-что он показал и аборигенному населению, и действующему режиму, и сторонним наблюдателям. Полагаю, политологи и криптозоологи уже засели за фундаментальные труды по этому поводу. Они свое веское слово еще скажут. Мне же позвольте ограничиться горстью тезисов, первых, так сказать, впечатлений, тем паче, что на все это я посматриваю издалека — в смысле, из Донецка.

Главный урок, который следует извлечь из материализации Михаила Саакашвили на Украине, гласит, что на этой территории, что бы ни затевалось, делается это только с циничным нарушением закона. Причем, кто нарушает, тот больше всех орет о верховенстве права. Старинный прием базарных карманников.

на Украине, гласит, что на этой территории, что бы ни затевалось, делается это только с циничным нарушением закона. Причем, кто нарушает, тот больше всех орет о верховенстве права. Старинный прием базарных карманников. Как выясняется, действенным инструментом все еще является кивок в сторону абстрактного народа и его непреклонной воли. Границу пересекает типаж без паспорта и в сопровождении сомнительной шайки-лейки единомышленников. Казалось бы, чудовищное попрание закона и звонкая пощечина государству. Но стоит сказать, мол, «народ же его на руках внес на Украину», и вроде бы все становится на свои места. Чуть раньше народ аналогично внес на киевские холмы власти удивительную банду жуликов и извращенцев и, знаете ли, ничего, сошло… Правда, народ об этих якобы своих телодвижениях узнает из телевизора, а его роль играет, причем бездарно, специально обученная массовка в десяток-другой штатных единиц. Но кого это сегодня колышет?

Вообще-то, случай вышел показательный. Вообразите, до чего гнилой режим кондитера Порошенко и его присных, если он не в состоянии закрыть страну от посягательств со стороны всего-то одного грузинского прохиндея? А при этом в Киеве что-то бубнят о «хорватском варианте» в Донбассе и неминуемом возвращении Крыма… Жалкие и ничтожные личности…

и его присных, если он не в состоянии закрыть страну от посягательств со стороны всего-то одного грузинского прохиндея? А при этом в Киеве что-то бубнят о «хорватском варианте» в Донбассе и неминуемом возвращении Крыма… Жалкие и ничтожные личности… Да! Саакашвили же показал, как надо через украинскую границу контрабанду тягать. Собрал отмороженную компанию, спел гимн, понес все, что надо, чушь — в первую очередь. Пограничники только взглядом провели и плечами пожали.

Когда я в армии служил, приходилось часто ходить в караул. Там главной нашей книгой был устав гарнизонной и караульной службы. Где четко, пошагово, бескомпромиссно описывалось, как следует действовать, если кто-то нарушит границу поста. Вплоть до предупредительного выстрела в воздух и огня на поражение. Подозреваю, что у украинских пограничников нечто подобное тоже есть, верно? Даже еще более суровое, небось. Чего не выполнили требования устава? Кто-то его временно отменил? Не удивлюсь. Но тогда интересно, кто именно?

Какой смелый, лихой и великолепный в своем отважном порыве этот утонченный гурман по части галстуков. А все почему? Уверен на 100 процентов, что тут ему ничего не грозит. Потому и рванул ломать украинскую границу. Мог бы и в Грузию, например, податься… Но, знаете, нет, не мог. Потому как тоже на 100% знает, что там его ждут с распростертыми тюремными калитками. В этом вся разница. Это же как Украина, которая смело бьется с вымышленной российской армией в Донбассе. Но «побздюхивает» соваться в Крым, там ведь реально российская армия. В этом смысле Саакашвили настоящий украинский политик.

Киевский режим до такой степени привык жить в виртуальной реальности, что уверовал в действенность клацанья по компьютерным клавишам. Беззаконный типаж надругался над неприкосновенностью границы. А его за это что? Внесли на «Миротворец»! «Ай, боюсь-боюсь!» — небось, сказал Саакашвили и пошел ужинать с львовским мэром Андреем Садовым .

. Кстати… Хорошо, Саакашвили нарушил границу, поглумился над безопасностью Украины, за это ему строго отвели «миротворческую» страницу и даже весело написали в графе «проживание», что он БОМЖ. Но ему ведь кое-кто помогал попирать законы, так? Они уже на «Миротворце»? Есть там уже Юлия Тимошенко, тот же Садовый, прочие депутаты и просто участники «битвы при Шегинях»? Нет? А что это за избирательность такая? Работать надо, панове, тщательней!

«Приперся Саакашвили и испортил всю каторгу…». Примерно так выглядит внесение этого редкого грузинского жука на сайт «Миротворец». Ведь вполне приличный был клуб по интересам врагов киевского режима. Нет же, надо было все опошлить этим Михо. Досадно…

А ведь знаете, в Киеве у власти находятся дети. Престарелые, облепленные пороками, кровавые и маниакальные, но дети же. Как наивны были их потуги закрыть путь «грузинской альтернативе». Пропускной пункт «заминировали», поезд остановили… Умора! Хотя... А прыгать, отгоняя «российскую угрозу», это не детский сад?

Теперь посмотрим на вопрос с иных позиций. Это разве Саакашвили приехал? Нет, это так выглядит черная метка Порошенко. Хозяева недвусмысленно дали понять, что Петро слишком увлекся играми, алкоголем и соблюдением собственных бизнес-интересов и забыл о главном своем предназначении — энергично рушить Украину и создавать проблемы России. Неэффективный, короче говоря, стал какой-то.

А Саакашвили — опытный кризис-менеджер. Но только это не тот специалист, кто кризис ликвидирует, а напротив — тот, кто его создает. В этом смысле подобному кадру цены нет. И ведь универсален до чрезвычайности. Грузия или Украина — ему без разницы. Понадобится, будет брошен на прорыв в Прибалтику и вообще куда угодно.

К тому же вся киевская камарилья, какими бы громкими словами ни бросалась, а взять и объявить войну России там у всех кишка недостаточно толста. Саакашвили же доказал ранее, что ему, если хозяин прикажет, эта опция доступна. С катастрофическими последствиями для страны, конечно, но все-таки.

Понятно же, что Саакашвили ровно такая самостоятельная фигура, как и Порошенко, как и, скажем, украинские пограничники и участники львовских гуляний зарубежного гостя… В смысле, команда Саакашвили ехать и приказ не мешать ему проникнуть на Украину даны из одного центра. Вы сами прекрасно знаете, где он находится. Оттуда же на нациста-социалиста Киву цыкнули, когда он расхорохорился и стал рассказывать, что перестреляет-де всех. И, знаете ли, унялся, наступил своему «хорст весселю» на горло.