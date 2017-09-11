Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Два человека погибли под колесами поезда в Ростовской области
Политика
Сирия: РФ и Иордания договорились о консультациях по созданию южной зоны деэскалации
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: РФ и Иордания договорились о консультациях по созданию южной зоны деэскалации

    13:08  11 Сентября 2017
    239

    Сирия: РФ и Иордания договорились о консультациях по созданию южной зоны деэскалации

    Амман, 11 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Иордания договорились о консультациях в трехстороннем формате с США по созданию южной зоны деэскалации в Сирийской республике.

    «Эта южная зона была согласована в рамках взаимодействия России, Иордании и США, и мы высказались в пользу того, чтобы решать вопросы ее максимально эффективного функционирования в трехстороннем формате, и договорились о предстоящих контактах на этот счет», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

    Напомним, ранее Лавров на переговорах с министром иностранных дел Иордании заявил, что Саудовская Аравия действительно настроена на урегулирование кризиса в Сирии.

    Сирия: РФ и Иордания договорились о консультациях по созданию южной зоны деэскалации

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #лавров #саудовская аравия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 359

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        743

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        14520

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2378

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4435
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        15:17   11 Сентября 2017
        5855
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        1431
        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06   11 Сентября 2017
        364
        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        12:31   11 Сентября 2017
        34081