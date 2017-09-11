Сирия: РФ и Иордания договорились о консультациях по созданию южной зоны деэскалации

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Амман, 11 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Иордания договорились о консультациях в трехстороннем формате с США по созданию южной зоны деэскалации в Сирийской республике.

«Эта южная зона была согласована в рамках взаимодействия России, Иордании и США, и мы высказались в пользу того, чтобы решать вопросы ее максимально эффективного функционирования в трехстороннем формате, и договорились о предстоящих контактах на этот счет», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

Напомним, ранее Лавров на переговорах с министром иностранных дел Иордании заявил, что Саудовская Аравия действительно настроена на урегулирование кризиса в Сирии.