На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

В Избранное

Тысячи людей со всех концов Болгарии собрались у водохранилища Копринка возле города Казанлык на Собор русофилов (сбор друзей России), который прошел уже в 14-й раз. Это самое массовое народное мероприятие в стране, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

По популярности с Собором русофилов могут сравниться только торжества на Шипке. Оба мероприятия выражают любовь огромного количества болгар к России. Важность Собора русофилов было вынуждено признать даже руководство Болгарии: на нем были зачитаны поздравления участникам от президента Румена Радева, премьер-министра Бойко Борисова и председателя парламента Димитра Главчева.

За год, прошедший с предыдущего Собора русофилов, в Болгарии произошли позитивные изменения. Утратил власть президент Росен Плевнелиев, постоянно восхвалявший любые решения США и НАТО и подвергавший оголтелой критике политику Российской Федерации. В результате его популярность упала до такого низкого уровня, что его даже не стали выдвигать на второй срок. Президентом стал бывший командующий ВВС Болгарии генерал Румен Радев. Он выступает за отмену санкций против России. В 2016 году, будучи кандидатом в президенты Болгарии, он посетил Собор русофилов.

В этом году мой путь на Собор русофилов проходил через окрестности полигона Ново село — крупнейшей американской военной базы в Болгарии. Отношение болгар к этой базе показывает тот факт, что надпись на английском языке на дорожном указателе к полигонузалеплена стикерами болгарских патриотических организаций. Правда, некоторые болгары решили заработать на размещении американских войск на их земле и открыли кафе «USA», обвешанное со всех сторон флагами США. Но сейчас оно закрыто — встреча с приезжающими на Собор русофилов в планы американофилов явно не входила.

Праздник у водохранилища Копринка как всегда поразил своей массовостью — мероприятие посетили тысячи людей. Чуть дальше в лесу были натянуты палатки. В начале празднования председатель Национального движения «Русофили» Николай Малинов объявил, что по подсчетам автобусов и машин на паркингах на соборе уже присутствует более 10 тысяч человек, а народ продолжал прибывать. На сцене выступали танцевальные коллективы и певцы, исполнявшие песни на русском и болгарском языках. На площадке перед сценой русские и болгары танцевали и водили хороводы. Много болгар ходили с табличками, разыскивая своих коллег, с которыми вместе работали в СССР.

В этом году на соборе не было традиционного топтания флагов НАТО и ЕС, вызывавшего приступы яростного возмущения у всей евро-атлантической общественности Болгарии и их СМИ. Однако ее ждал другой неприятный сюрприз: повсюду, рядом с флагами Болгарии, России и СССР, развевались флаги Донецкой народной республики. Их привезли на собор члены Движения русофилов «Петко Войвода», которое возглавляет Иван Милчев Иванов. Члены движения уже прославились тем, что развернули флаг ДНР во время празднования 140-летия боев на Шипке, после чего МИД Украины направил официальную ноту протеста.

Во время официальной части мероприятия было объявлено, что Национальное движение «Русофили» дарит копию самарского знамени, под которым воевали болгарские ополченцы и русские воины на перевале Шипка в 1877 году, мэрии города Казанлыка. Ее глава Галина Стоянова не только всегда охотно предоставляет место для собора, но и регулярно высказывается за укрепление русско-болгарской дружбы. На соборе присутствовал и Старозагорский митрополит Киприан. Он зачитал поздравление патриарха Неофита, в котором тот благословил всех участников собора. Затем он стал освящать подаренное знамя.

В это время к сцене подошла Биляна Карагенска из Движения русофилов «Петко Войвода» с флагом ДНР и подняла его рядом до Самарского знамени. Митрополит Киприан продолжил освящение и окропил святой водой оба знамени. Это вызвало восторг у присутствующих, раздался возглас: «Ополченцы Донбасса продолжают дело ополченцев на Шипке!». Люди зааплодировали. Подскочивший полицейский отогнал Биляну Карагенску, но изменить уже ничего было нельзя.

Главным гостем собора в этом году был посол России Анатолий Макаров. В своей речи он заявил: «Взаимная симпатия и любовь между двумя народами не анахронизм, а наше настоящее и, я уверен, будущее. Человеческие связи иногда имеют не меньшую важность, чем контакты на самом высоком уровне. Уважение к истории всегда было неотъемлемой частью цивилизационного кода русских и болгар. Совсем скоро отметим вместе 140-летие освобождения Болгарии от османского рабства. Почтить память павших за эту свободу — наш общий долг».

Был удивлен, увидев стенд на русском языке против фильма «Матильда». Рядом за столиком с агитационными материалами на русском на эту же тему стояли три болгарки. На мои вопросы они ответили, что фильма не видели, но осуждают его, так как он очерняет Николая II, а тот причислен к лику святых Русской православной церковью. Мое предложение протестовать еще против 4-серийного фильма 2007 года «Звезда империи», где сексуальные достижения (наследник престола и два великих князя) балерины Матильды Кшесинской показаны очень подробно, у них интереса не вызвало. Чувствовалось, что они просто выполняют работу, на которую их наняли.

Были на соборе и более интересные встречи. Я услышал историю Свяетослава Пройнова Тодорова, который нес флаг ВМФ СССР. Он был глубоко возмущен сожжением украинскими националистами людей в Одессе и в 2014 году посетил этот город. Он принял участие в поминовении погибших у Дома профсоюзов и в работе политического форума. После этого на него на улице напали двое, которые пытались отобрать у него сумку, где была флешка с материалами форума. С помощью случайного прохожего ему удалось отбиться, заявление в правоохранительные органы он подавать не стал.

Снова он прилетел в Одессу из Стамбула весной 2015 года. Прямо в аэропорту он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. Во время допроса в комнату постоянно входили и выходили люди с автоматами. Очевидно, более интеллектуальные способы оказания психологического давления сотрудникам СБУ неизвестны. Вначале Святославу Тодорову заявили, что он нарушил украинские законы, не заявив о нападении на него, и тем самым скрыл преступление. На встречный вопрос о том, откуда сотрудники СБУ знают о нападении, ответа не последовало, и больше они эту тему не поднимали. Кто организовал нападение на болгарина, стало ясно.

Поняв, что запугать задержанного не удастся, сотрудники СБУ объявили, что не пускают его на Украину, так как у него в паспорте имеется красный штамп с запретом на въезд, после чего этот штамп и поставили, написав дату задним числом. На вопрос о причине запрета последовал ответ: за пропаганду великорусского шовинизма. Святослав Тодоров выразил свое удивление тем, что сотрудники СБУ используют терминологию царской России, но они его иронии не поняли. Действительно, раз они признают существование великоруссов, то значит, соответственно, признают и существование малороссов — так при царе называли украинцев.

«Пропагандисту шовинизма» объявили, что его депортируют обратно в Турцию. На его просьбу вернуть багаж ему пообещали, что он его получит в Стамбуле. Однако там его не оказалось. Сотрудником турецких спецслужб, занимавшимся депортированным, оказался бывший гражданин Болгарии турецкой национальности, свободно говоривший на болгарском. Изучив материалы, он сказал, что украинцы в сопроводительных документах написали, что он сирийский беженец, пытавшийся проникнуть на Украину с поддельным болгарским паспортом. Они явно хотели создать проблемы смелому болгарину. У Святослава Тодорова были при себе еще болгарские личная карта (аналог внутреннего паспорта) и водительские права. Изучив их, турецкий офицер произнес длинную речь с оценкой интеллекта его украинских коллег, где самым мягким выражением было «дегенераты».

С этой оценкой трудно не согласиться. К этому надо добавить еще и полное пренебрежение к украинским законам и неуемное стремление к воровству всего, чего только можно. Даже чужих поношенных носков и трусов. Кстати, в то, что самостийное государство, за безопасность которого они отвечают, уцелеет, они тоже не верят, так как отказались сообщить свои звания и фамилии.

Святослав Тодоров подал жалобу о том, что представители правоохранительных структур государства, которое заявляет, что идет по европейскому пути развития, обворовали гражданина ЕС. До сих пор нет ответа ни от МИД Болгарии, ни от ОБСЕ.

Была и другая встреча на Соборе русофилов. В лесу я увидел группу молодых болгар с георгиевскими ленточками и элементами камуфляжа в одежде. Привлек внимание их тост: «За най-бырзата срешта на всички бандеровци с Бандера!» (За скорейшую встречу всех бандеровцев с Бандерой!). Однако общаться они отказались и фотографировать себя запретили. Возможно, это болгарские ополченцы Донбасса, про которых тут говорят все чаще.

Сейчас, когда Болгария находится в НАТО, им приходится держаться в тени. Но явно состоится и такой Собор русофилов, где тысячи болгар будут приветствовать не только знамя ДНР, но и тех, кто под этим знаменем воевал.