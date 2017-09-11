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Происшествия
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Стало известно, как вспышки на Солнце отразились на здоровье россиян
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    Стало известно, как вспышки на Солнце отразились на здоровье россиян

    13:07  11 Сентября 2017
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    Стало известно, как вспышки на Солнце отразились на здоровье россиян
    Москва, 11 сентября. Вспышки на Солнце не оказали резкого влияния на здоровье россиян, заявила сегодня министр здравоохранения Вероника Скворцова. При этом она заметила, что ситуационно это нельзя проанализировать.

    Кроме того, Скворцова напомнила, что вспышки на Солнце всегда сопровождаются магнитными бурями, сказывающимися на состоянии метеочувствительный людей. 

    «Интересно будет посмотреть по сезонной статистике, для того, чтобы увидеть, были ли действительно какие-то колебания», — добавила министр в комментарии агентству «Интерфакс».

    Как сообщалось ранее, на минувшей неделе астрономы зафиксировали сразу несколько мощных вспышек на Солнце. 6 сентября произошла самая мощная вспышка за последние 12 лет, спровоцировавшая сильнейшие магнитные бури. 

    Из-за этого жителей Земли могли мучить головные боли, испытывать боли в суставах, страдать от перепадов артериального давления, испытывать нервные срывы, пишет «Утро.ру».
     

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    Автор: Алексей Громов
    #россияне #здоровье #солнце #вспышки
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