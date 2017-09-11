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Экипаж МКС перебрался в укрытие из-за мощнейшей вспышки на Солнце
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    Экипаж МКС перебрался в укрытие из-за мощнейшей вспышки на Солнце

    13:09  11 Сентября 2017
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    Экипаж МКС перебрался в укрытие из-за мощнейшей вспышки на Солнце

    Москва, 11 сентября. Экипаж космонавтов Международной космической станции (МКС) спрятался в специальное укрытие по причине угрозы, связанной с мощной вспышкой на Солнце. Об этом сегодня рассказал глава Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Панасюк. 

    Он отметил, что космонавтов предупредили о возможной опасности, поэтому экипаж был переведен в укрытие, специально обустроенное на космической станции. 

    Отмечается, что станция проходила около Солнца как раз в тот момент, когда начался рост радиационного облучения. 

    Напомним, ранее научные сотрудники сообщили о новой вспышке на Солнце. 

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    Автор: Дана Балан
    #мкс #солнце #вспышка
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