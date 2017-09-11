Экипаж МКС перебрался в укрытие из-за мощнейшей вспышки на Солнце

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Москва, 11 сентября. Экипаж космонавтов Международной космической станции (МКС) спрятался в специальное укрытие по причине угрозы, связанной с мощной вспышкой на Солнце. Об этом сегодня рассказал глава Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Панасюк.

Он отметил, что космонавтов предупредили о возможной опасности, поэтому экипаж был переведен в укрытие, специально обустроенное на космической станции.

Отмечается, что станция проходила около Солнца как раз в тот момент, когда начался рост радиационного облучения.

An active region on the Sun continued to emit solar flares today—with 6 sizable flares since Sept 4, says @NASASun: https://t.co/v21oi2pCyP pic.twitter.com/hIXZlJXtE2 — NASA (@NASA) September 8, 2017

Напомним, ранее научные сотрудники сообщили о новой вспышке на Солнце.