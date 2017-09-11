Глава Саратова подал в отставку после выборов

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Саратов, 11 сентября. Глава Саратова Валерий Сараев подал в отставку. Об этом сообщил врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев.

«У нас были вопросы по организации выборной кампании в Саратове, и глава города принял решение уйти в отставку», — сказал он журналистам.

Ранее председатель избирательной комиссии в Саратовской области Павел Точилкин заявил, что в день голосования были получены 16 жалоб и обращений, касавшихся 55 УИК. По его словам, в целом обращения и жалобы отличались «провокационным характером».

Валерий Сараев был назначен и.о. глав администрации Саратова 1 декабря 2015 года, 11 января 2016 года был назначен на должность градоначальника решением Саратовской городской Думы.