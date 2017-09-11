Минобороны РФ опубликовало видео переброски саперов в Дейр эз-Зор

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Хмеймим, 11 сентября. Военное ведомство России перебрасывает отряд саперов в сирийский город Дейр эз-Зор.

Министерство обороны России направило передовой отряд Международного противоминного центра ВС РФ в Дейр эз-Зор. Российские военнослужащие будут работать в районах города, освобожденных от боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России).

В сообщении военного ведомства отмечается, что в Сирию отправляются свыше 40 специалистов подразделения, группа кинологов со служебными собаками и семь единиц специальной техники. Главной задачей саперов является разминирование дорог, ведущих к важным объектам социальной инфраструктуры, школ, больниц, жилых домов, исторических памятников культуры. Саперы уже прибыли на базу ВКС РФ «Хмеймим».

Переброска отряда Международного противоминного центра ВС РФ в #Сирия для работы в Дейр-эз-Зоре pic.twitter.com/RTxO0jz3pz — Минобороны России (@mod_russia) September 11, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.