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Происшествия
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Россия
Минобороны РФ опубликовало видео переброски саперов в Дейр эз-Зор
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    Минобороны РФ опубликовало видео переброски саперов в Дейр эз-Зор

    12:58  11 Сентября 2017
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    Минобороны РФ опубликовало видео переброски саперов в Дейр эз-Зор

    Хмеймим, 11 сентября. Военное ведомство России перебрасывает отряд саперов в сирийский город Дейр эз-Зор.

    Министерство обороны России направило передовой отряд Международного противоминного центра ВС РФ в Дейр эз-Зор. Российские военнослужащие будут работать в районах города, освобожденных от боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России).

    В сообщении военного ведомства отмечается, что в Сирию отправляются свыше 40 специалистов подразделения, группа кинологов со служебными собаками и семь единиц специальной техники. Главной задачей саперов является разминирование дорог, ведущих к важным объектам социальной инфраструктуры, школ, больниц, жилых домов, исторических памятников культуры. Саперы уже прибыли на базу ВКС РФ «Хмеймим».

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #дейр эз-зор #саперы
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