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Где и как живет Путин
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    Где и как живет Путин

    15:07  11 Сентября 2017  /обновлено: 15:20  11 Сентября 2017
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    Где и как живет Путин

    Президент Российской Федерации Владимир Путин, который часто бывает в разных регионах по России, от Калининграда до Владивостока, имеет несколько резиденций. У главы государства есть несколько официальных мест пребывания, основным из которых считается «Ново-Огарево». Летней резиденцией российского лидера является дача «Бочаров Ручей» в Краснодарском крае. Отпуск Путин может провести в доме отдыха «Долгие Бороды — Валдай» и других зданиях, находящихся в ведении управления делами президента.

    Как и где живет Путин: Кремль

    Имидж Путина как главы государства формирует, прежде всего, его рабочая резиденция — Кремль, находящаяся в здании Сената в Москве. Она состоит из деловой и парадной частей. В первой расположен рабочий кабинет, библиотека, зал заседаний Совбеза РФ и другие помещения.

    В малом зале Сенатского дворца находится представительский кабинет, при обустройстве которого учитывались особенности президента и его работы — здесь проводятся переговоры, встречи главы государства с иностранными коллегами и т.д. Еще один рабочий кабинет находится в 14-м корпусе Кремля. Парадную часть представляет Большой Кремлевский дворец, где проходят церемонии инаугурации и другие важные мероприятия.

    «Дворец Путина» в Сочи

    В советские годы в долине Бочаров ручей в Центральном районе Сочи находилась дача наркома по военным и морским делам СССР Клима Ворошилова. Главное здание комплекса площадью около 40 га стоит на возвышенности, с которой открывается вид на море. Позже там отдыхали Никита Хрущев, Леонид Брежнев и другие политики. В 2012 году началось строительство «Бочарова ручья-2». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в старом здании не хватало помещений, чтобы обеспечить комфортные условия для сопровождающих и журналистов. Новый «дворец» Путина отличается современным дизайном, он строился с учетом потребностей представителей СМИ.

    "Замок" Путина в Сочи, фото с совещания по развитию Вооруженных Сил РФ

    «Дворец Путина» на Алтае и «Долгие Бороды — Валдай»

    Иногда главе государства приписывают собственность, которая не имеет к нему отношения. Комплекс «Алтайское подворье» в Онгудайском районе Алтая принадлежит компании «Газпром». На его территории находится мараловодческое хозяйство, лесные угодья и ферма по разведению маралов, а также гостиница, воспользоваться которой могут и те, кто не имеет отношения к «Газпрому». В пресс-службе компании отмечают, что санаторно-курортный комплекс стал первым объектом подобного уровня на Алтае и случит привлечению туристов в регион. В 2015 году пресс-секретарь президента подтвердил, что Путин посетил «Алтайское подворье» вместе с бывшим президентом Италии Сильвио Берлускони, который приехал с частным визитом и провел там три дня.

    Резиденция Путина «Долгие Бороды» находится на полуострове площадью 52 га в Новгородской области. Раньше здесь отдыхали высшие чиновники СССР. Резиденция окружена озерами Валдайское и Ужин. Рядом с ней находится заповедник «Горки-9».

    «Замок Путина» в Геленджике и резиденция «Барвиха»

    В конце 2010 года предприниматель Сергей Колесников заявил, что Путин якобы обладает резиденцией на мысе Идокопас в Черном море площадью 87 га. Однако данная информация была опровергнута управделами президента Владимиром Кожиным, а позже, в 2015 году — пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым, по словам которого, так называемый «дворец Путина» в Геленджике не имеет никакого отношения к президенту.

    «Мы уже говорили, что президент не имеет никакого отношения к участку в Геленджике. Ничего нового тут нет», – заявил Песков.

    Также сообщалось, что президенту принадлежат «дворец Путина» в Крыму и резиденция «Барвиха». Последняя находится в собственности управделами президента РФ. Здесь проходят официальные встречи главы государства с руководством других стран.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #песков #сочи #берлускони #алтай #резиденция #бочаров ручей #алтайское подворье #ново-огарево #валдай #барвиха
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