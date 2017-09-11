Где и как живет Путин

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Президент Российской Федерации Владимир Путин, который часто бывает в разных регионах по России, от Калининграда до Владивостока, имеет несколько резиденций. У главы государства есть несколько официальных мест пребывания, основным из которых считается «Ново-Огарево». Летней резиденцией российского лидера является дача «Бочаров Ручей» в Краснодарском крае. Отпуск Путин может провести в доме отдыха «Долгие Бороды — Валдай» и других зданиях, находящихся в ведении управления делами президента.

Как и где живет Путин: Кремль

Имидж Путина как главы государства формирует, прежде всего, его рабочая резиденция — Кремль, находящаяся в здании Сената в Москве. Она состоит из деловой и парадной частей. В первой расположен рабочий кабинет, библиотека, зал заседаний Совбеза РФ и другие помещения.

В малом зале Сенатского дворца находится представительский кабинет, при обустройстве которого учитывались особенности президента и его работы — здесь проводятся переговоры, встречи главы государства с иностранными коллегами и т.д. Еще один рабочий кабинет находится в 14-м корпусе Кремля. Парадную часть представляет Большой Кремлевский дворец, где проходят церемонии инаугурации и другие важные мероприятия.

«Дворец Путина» в Сочи

В советские годы в долине Бочаров ручей в Центральном районе Сочи находилась дача наркома по военным и морским делам СССР Клима Ворошилова. Главное здание комплекса площадью около 40 га стоит на возвышенности, с которой открывается вид на море. Позже там отдыхали Никита Хрущев, Леонид Брежнев и другие политики. В 2012 году началось строительство «Бочарова ручья-2». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в старом здании не хватало помещений, чтобы обеспечить комфортные условия для сопровождающих и журналистов. Новый «дворец» Путина отличается современным дизайном, он строился с учетом потребностей представителей СМИ.

«Дворец Путина» на Алтае и «Долгие Бороды — Валдай»

Иногда главе государства приписывают собственность, которая не имеет к нему отношения. Комплекс «Алтайское подворье» в Онгудайском районе Алтая принадлежит компании «Газпром». На его территории находится мараловодческое хозяйство, лесные угодья и ферма по разведению маралов, а также гостиница, воспользоваться которой могут и те, кто не имеет отношения к «Газпрому». В пресс-службе компании отмечают, что санаторно-курортный комплекс стал первым объектом подобного уровня на Алтае и случит привлечению туристов в регион. В 2015 году пресс-секретарь президента подтвердил, что Путин посетил «Алтайское подворье» вместе с бывшим президентом Италии Сильвио Берлускони, который приехал с частным визитом и провел там три дня.

Резиденция Путина «Долгие Бороды» находится на полуострове площадью 52 га в Новгородской области. Раньше здесь отдыхали высшие чиновники СССР. Резиденция окружена озерами Валдайское и Ужин. Рядом с ней находится заповедник «Горки-9».

«Замок Путина» в Геленджике и резиденция «Барвиха»

В конце 2010 года предприниматель Сергей Колесников заявил, что Путин якобы обладает резиденцией на мысе Идокопас в Черном море площадью 87 га. Однако данная информация была опровергнута управделами президента Владимиром Кожиным, а позже, в 2015 году — пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым, по словам которого, так называемый «дворец Путина» в Геленджике не имеет никакого отношения к президенту.

«Мы уже говорили, что президент не имеет никакого отношения к участку в Геленджике. Ничего нового тут нет», – заявил Песков.

Также сообщалось, что президенту принадлежат «дворец Путина» в Крыму и резиденция «Барвиха». Последняя находится в собственности управделами президента РФ. Здесь проходят официальные встречи главы государства с руководством других стран.