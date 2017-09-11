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Москва, 11 сентября. Военное присутствие США на территории Сирии нарушает международное право. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы последовательно выступали с очень понятных позиций: все, кто находится на сирийской земле или в сирийском воздушном пространстве без согласия, без приглашения сирийского правительства, нарушает международное право», — ответил он на просьбу прокомментировать призыв главы МИД Сирии к США покинуть страну.

Лавров подчеркнул, что Россия работает в Сирии по прямому приглашению официального Дамаска, как и представители Ирана.