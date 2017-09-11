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Военное присутствие США в Сирии нарушает международное право — Лавров
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    Военное присутствие США в Сирии нарушает международное право — Лавров

    12:53  11 Сентября 2017  /обновлено: 13:13  11 Сентября 2017
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    Военное присутствие США в Сирии нарушает международное право — Лавров

    Москва, 11 сентября. Военное присутствие США на территории Сирии нарушает международное право. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    «Мы последовательно выступали с очень понятных позиций: все, кто находится на сирийской земле или в сирийском воздушном пространстве без согласия, без приглашения сирийского правительства, нарушает международное право», — ответил он на просьбу прокомментировать призыв главы МИД Сирии к США покинуть страну.

    Лавров подчеркнул, что Россия работает в Сирии по прямому приглашению официального Дамаска, как и представители Ирана. 

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    Автор: Борис Любимов
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