Лавров: Попытки вывести «Джебхат ан-Нусру» в Сирии из-под удара неприемлемы

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Москва, 11 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемой политическую ситуацию, сложившуюся вокруг террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» — боевого крыла небезызвестной «Аль-Каиды»* в Сирии (обе террористические группировки запрещены в РФ).

«Мы сегодня говорили о том, что по-прежнему остается очень двусмысленной ситуация с «Джебхат ан-Нусрой»*, которую целый ряд участников возглавляемой американцами коалиции стараются беречь и выводить из-под удара. Это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул Лавров.

По его словам, у США «не хватило духу или смелости» провести разграничение между террористами и сирийской «умеренной оппозицией», чтобы следовать схеме, которая ранее была совместно выработана Москвой и Вашингтоном.

По словам Лаврова, в настоящее время ситуация вокруг «Джебхат ан-Нусры» в Сирии остается двусмысленной, некоторые политические силы пытаются вывести террористов из-под ударов РФ и международной коалиции.

* Организация запрещена на территории РФ.