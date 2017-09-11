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«Ирма» сбавляет обороты: ураган над Флоридой ослаб до первой категории
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    «Ирма» сбавляет обороты: ураган над Флоридой ослаб до первой категории

    13:14  11 Сентября 2017
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    «Ирма» сбавляет обороты: ураган над Флоридой ослаб до первой категории

    Майами, 11 сентября. Обрушившийся вчера на американский штат Флорида мощнейший ураган «Ирма» быстро сбавляет обороты — к настоящему времени степень опасности урагана, который заставил бежать из своих домов примерно семь миллионов человек, была понижена с пятой до первой. В настоящее время, как сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах в США, центр урагана находится примерно в 40 км к северо-востоку от Тампы.

    Как отмечает «Политэксперт», скорость ветра в эпицентре урагана уменьшилась незначительно и сейчас составляет около 49 метров в секунду. Ранее стало известно, что под ударом урагана во Флориде без электричества остались более трех миллионов домов, а деловой центр Майами оказался затоплен и превратился в бурное море. Флорида на данный момент остается зоной стихийного бедствия. В пострадавших от урагана городах процветает мародерство.

    Напомним, ранее NASA сообщало, что в Карибском бассейне сформировалось еще два урагана, кроме «Ирмы» — «Хосе», который к настоящему времени усилился до второй категории опасности, и ураган «Катя», также второй категории. Нельзя исключить, что эти атмосферные образования также в ближайшее время могут усилиться и направиться к берегам США.

     

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    Автор: Валентин Меликов
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