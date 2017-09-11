Порошенко оценил действия пограничников при прорыве Саакашвили

Киев, 11 сентября. Пограничники Украины в ходе прорыва бывшим губернатором Одесской области, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили государственной границы действовали правильно, заявил украинский лидер Петр Порошенко.

«Я считаю, что наши пограничники… сделали правильно, не применив оружие, на применение которого они имели полное юридическое право, — отметил президент Украины в понедельник в ходе выступления, которое транслировал в прямом эфире украинский телеканал. — Не дали раздуть пожар, конфликт внутри страны, чего эти политиканы добивались».