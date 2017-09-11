Финансовое оздоровление: эксперты рассказали о нюансах процедуры банкротства

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В Объединенном кредитном бюро подсчитали количество заемщиков, которые на сегодняшний день являются потенциальными банкротами. Более полумиллиона россиян должны кредиторам более 500 тысяч рублей, при этом должники не обслуживали долг более трех месяцев. В целом количество потенциальных банкротов в России значительно больше.

«К потенциальным банкротам были отнесены граждане с долгом более 500 тысяч рублей хотя бы по одному кредиту, платежи по которому не вносились 90 и более дней. На конец первого полугодия 2017 года под это определение попадали порядка 660 тысяч россиян, это около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Также еще около 7,1 миллиона российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней, потенциально могут воспользоваться этим правом для облегчения своего финансового положения», — говорится в сообщении организации.

Также в ОКБ классифицировали должников по количеству займов. 21% потенциальных банкротов имеет два кредита, 19% — три кредита, 16% тех, кто не выполняет условия кредитного договора по срокам погашения, взяли в кредитных организациях один кредит.

Депутат Госдумы, член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей позитивно оценил рост популярности процедуры банкротства среди россиян и напомнил, что заемщики, включенные в статистику ОКБ, являются банкротами лишь условно. Они могут и не воспользоваться своим правом на признание себя финансово несостоятельными.

«У людей появился механизм, которого ранее не было. Они получили способ законным путем разрешить проблемы, связанные с долгом. Конечно, есть некоторые издержки, например, в течение пяти лет после объявления должника банкротом он не сможет получить кредит. В целом инструмент очень хороший и полезный», — говорит Федоров.

Директор юридической компании 4R Group, адвокат Михаил Бойцов рассказал ФАН, с чем связан растущий интерес россиян к процедуре банкротства.

«Как правило, к банкротству как к инструменту финансового оздоровления прибегают «продвинутые» граждане. Люди, которые мало знакомы с этим механизмом, могут прийти к нему через довольно продолжительное время. Кредиторам в свою очередь не выгодно инициировать банкротство, поскольку для них шанс взыскать с должника положенные по договору займа средства в рамках процедуры исполнительного производства значительно выше. Тем не менее, повышение интереса граждан к институту банкротства говорит о том, что уровень доверия к процедуре в целом растет», — говорит Бойцов.

Также эксперт отметил, что, к сожалению, существующая нормативно-правовая база, регулирующая процедуру банкротства, дает физическим лицам-должникам возможности на различного рода злоупотребления.

«Система развивается, но она, вероятно, потребует определенных законодательных изменений. Многие граждане наберут кредитов, а потом через суд пытаются признать себя банкротами», — объясняет правозащитник.

Михаил Бойцов считает, что право заемщика на признание банкротом должно быть определенным образом ограничено, чтобы недобросовестные граждане не злоупотребляли возможностями судебной системы. Бойцов полагает, что логичнее было бы в ряде случаев наделить правом инициировать процедуру банкротства кредитора, а не заемщика.

В декабре 2014 года президент РФ подписал Федеральный закон № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника». С 1 июля 2015 года россияне получили возможность через суд признавать себя банкротами. Решение о банкротстве физлиц принимает Арбитражный суд.