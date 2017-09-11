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Что ждет Полторака в связи с уголовным делом за геноцид, объяснил Ростислав Ищенко
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    Что ждет Полторака в связи с уголовным делом за геноцид, объяснил Ростислав Ищенко

    13:03  11 Сентября 2017
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    Что ждет Полторака в связи с уголовным делом за геноцид, объяснил Ростислав Ищенко

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра обороны Украины Степана Полторака, его четырех заместителей, а также против начальника украинского генштаба Виктора Муженко и других высокопоставленных киевских военных — всего 20 человек. Уголовное дело возбуждено по статьям по статьям УК РФ: «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и «Геноцид». По мнению политологов, несмотря на то, что пока реально привлечь к ответственности Полторака и его команду не удастся, собранные факты рано или поздно станут основанием для создания международного трибунала по Донбассу.

    Как сообщили в СК РФ, возбуждение новых уголовных дел против высокопоставленных лиц Украины связано с тем, что украинские военные продолжают совершать преступления против мирного населения Донбасса. Следственный комитет России задокументировал факты «преступлений против мира и безопасности человечества на юго-востоке Украины», совершенных главой Минобороны Украины и его подчиненными, сообщили в СКР.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело

    По мнению украинского политолога, президента «Центра системного анализа и прогнозирования» Ростислава Ищенко, возбуждение уголовного дела против главы украинского Минобороны на сегодняшний день носит скорее символический характер и призвано обозначить отношение России к совершаемым в Донбассе преступлениям против мирного населения.

    «Это уголовное дело — элемент общей политической игры», — отметил Ищенко в комментарии Федеральному агентству новостей, напомнив, что в 2014 году украинская генпрокуратура возбудила дело против министра обороны России Сергея Шойгу, а затем даже объявила главу Минобороны РФ в розыск.

    «Для того чтобы такие дела, как против Полторака и Муженко, реализовывались, на Украине должна поменяться власть, — отметил Ищенко. — То есть для того, чтобы делу мог быть реально дан ход, нужно, чтобы Полторак перестал быть министром обороны Украины. Всем понятно, что следственное дело против государственного деятеля, против министра, который обладает в том числе дипломатическим иммунитетом, не может быть реализовано до тех пор, пока этот человек в своем государстве занимает свою должность».

    Апеллировать к Интерполу в этой ситуации тоже, скорее всего, смысла не имеет

    По словам Ищенко, апеллировать к Интерполу в этой ситуации тоже, скорее всего, смысла не имеет — эта организация вряд ли объявит в розыск министра обороны Украины.

    «Вы слышали, чтобы Шойгу преследовали на международном уровне в связи с делом, возбужденным против него на Украине? Ничего подобного не было, не будет и сейчас. Шойгу — министр обороны России, Полторак — министр обороны Украины. А от названия страны — Украина или Россия — в данном случае ничего не меняется. Интерпол не может преследовать людей, которые защищены дипломатическим иммунитетом. А они защищены», — отметил Ростислав Ищенко.

    Тем не менее, по мнению политолога Александра Асафова, капля камень точит, и уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом России против Полторака и его сообщников, рано или поздно ляжет в основу материалов международного трибунала по преступлениям украинской армии в Донбассе.

    «Уголовное дело против Полторака — это на самом деле создание юридической базы для будущей условной «Гааги», — отметил Асафов в комментарии Nation News. — Все совершаемые в Донбассе преступления нужно закреплять документами и фактами. И время этих документов еще придет. И тогда, соответственно, можно будет уже не голословно или на основании каких-то зыбких оснований предъявлять обвинения в геноциде мирного населения, а работать с зафиксированными и доказанными фактами».

    По словам политолога, это очень важная работа, и любые действия в этом направлении нужно приветствовать.

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    Автор: Алексей Громов
    #скр #муженко #полторак #ищенко
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