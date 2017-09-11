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Второе дыхание Саакашвили: эксперт объяснил, зачем экс-губернатор встречался с мэром Львова
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    Второе дыхание Саакашвили: эксперт объяснил, зачем экс-губернатор встречался с мэром Львова

    13:33  11 Сентября 2017
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    Саакашвили возвращается: эксперт рассказал, зачем экс-губернатор встретился с мэром Львова

    Стало известно, что Михаил Саакашвили, накануне пересекший польско-украинскую границу, отужинал с мэром Львова Андреем Садовым. Здание ресторана на улице Леси Украинки, в котором прошла встреча двух политиков, было оцеплено бойцами запрещенного в России националистического батальона «Донбасс».

    Националисты никого не пускали внутрь, так что доподлинно еще неизвестно, о чем Саакашвили договаривался с Андреем Садовым. Украинский политолог, глава Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив, впрочем, считает эту встречу отправной точкой нового политического альянса.

    «Это большая игра некоторой группы людей: политиков и, возможно, представителей некоторых украинских финансово-промышленных групп. В украинской политике финансово-промышленные конгломераты — это базис, представители политической элиты, политики — всего лишь надстройка. Потому все это как минимум очень недешевая игра. Как события будут развиваться дальше, нам еще только предстоит увидеть», — заявил политический обозреватель в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Саакашвили собственными усилиями полностью обнулил свой политический капитал

    Интересы Андрея Садового и Михаила Саакашвили сейчас пересекаются, а потому для них только разумно попытаться консолидировать свои политические позиции в пику действующей власти.

    «У них пересекающаяся электоральная база. Для Садового Саакашвили — это возможность обрести второе дыхание. Его рейтинг падал все последние полтора года, которые длился так называемый «львовский мусорный скандал». Падают и рейтинги «Самопомощи», партии Садового. Львовский мэр хочет зацепиться за тренд Саакашвили. При этом я бы не преувеличивал самоценность самого Саакашвили в этой ситуации. Он — человек-функция, но в качестве такового в сотрудничестве с ним заинтересованы и Садовой, и Юлия Тимошенко (глава украинской парламентской фракции «Батькивщина» — прим. ФАН.), и многие другие», — продолжает Михаил Павлив.

    За последний год Саакашвили собственными усилиями практически полностью обнулил свой политический капитал на Украине. Теперь действия Порошенко и его команды — вся эта история с лишением экс-губернатора украинского гражданства — дали Саакашвили второй шанс.

    «Банковая сама своими дуболомными шагами накрутила Михаилу Саакашвили актуальности и позволила вернуться в политику. Теперь она имеет дело с последствиями», — подводит итог Павлив.

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    Автор: Иван Верихов
    #украина #порошенко #саакашвили #тимошенко #львов #гражданство #павлив #садовый #лишение
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