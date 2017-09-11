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Сирия в битве с ИГ за Дейр эз-Зор: добиться успехов сирийцам помогли «Калибры» и ВКС РФ
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    Сирия в битве с ИГ за Дейр эз-Зор: добиться успехов сирийцам помогли «Калибры» и ВКС РФ

    12:47  11 Сентября 2017
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    ВКС РФ

    На прошлой неделе подразделения Сирийской арабской армии (САА) добились значительных успехов в борьбе с террористами «Исламского государства»* (запрещено в РФ) в районе Дейр эз-Зора. Военнослужащим удалось снять блокаду с северо-западных районов города, которые находились в осажденном положении около четырех лет подряд. Затем — 9 сентября — правительственные войска САР прорвали оборону боевиков на юго-западе административного центра, деблокировав ключевой военный аэродром.

    Однако все этих победы были бы невозможны без поддержки российских сил. Началу операции по снятию осады с Дейр эз-Зора предшествовали удары крылатых ракет «Калибр», выпущенных с военного корабля ВМФ РФ «Адмирал Эссен», который базируется в Средиземном море. В результате бомбардировки были уничтожены и ранены десятки террористов ИГ*, также были ликвидированы стратегические опорные пункты, подземные туннели, огневые позиции, продовольствие и часть вооружений «Исламского государства». Только тогда подразделениям армии САР удалось прорвать окружение Дейр эз-Зора и прорваться к осажденному гарнизону города. Кроме того, при поддержке ВКС РФ велись дальнейшие столкновения, развернувшиеся в предместьях города.

    «Адмирал Эссен»

    Ветеран военной службы, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил неоценимый вклад российских ВКС в борьбу с террористическими группировками в Сирии. Эксперт также рассказал о том, какой непоправимый урон был нанесен силам «Исламского государства» в результате бомбардировок авиации РФ и ударов с «Адмирала Эссена».

    «Воздушно-бомбовые удары в первую очередь позволили минимизировать перемещения противника. В результате была серьезно снижена маневренность боевиков, что крайне важно. Они были вынуждены отсиживаться в своих укрытиях в то время, когда сирийская армия могла свободно маневрировать. Кроме того, в ходе ударов были значительно повреждены коммуникации террористов. Получается, что небольшие группы боевиков, которые были вынуждены отсиживаться каждая в своем подвале, фактически находились в информационном вакууме, не зная общей обстановки и того, что вообще происходит на фронте. Естественно, это оказывает и психологическое воздействие на противника: незнание еще больше внушает страх. Во время таких бомбардировок у террористов, несомненно, бывает серьезный мандраж. Когда каждый отряд боевиков зажат в своих узких границах, все они психологически себя чувствуют очень скованно и неуютно».

    Сирия в битве с ИГ за Дейр эз-Зор: добиться успехов сирийцам помогли «Калибры» и ВКС РФ

    Российские удары не только подорвали боевой дух террористов «Исламского государства» и лишили их возможности маневрировать, но и оставили без поставок продовольствия и оружия, подчеркивает военный эксперт. Фактически под Дейр эз-Зором отдельные группы исламистов и сами оказались в тесных кольцах блокады.

    «Ракетно-бомбовые удары, кроме того, сделали для боевиков невозможным переброску вооружения и осуществление ротации. Другие части ИГ фактически почти ничем не могли им помочь. Исламистам пришлось отсиживаться с тем оружием, техникой и продовольствием, которые были у них на тот момент. Затем уже сирийские военные находили эти «норы» боевиков и постепенно «выкуривали» их оттуда».

    Боевики ИГИЛ

    Таким образом, удары российских сил существенно ослабляют сопротивление террористов ИГИЛ*, и крупная операция превращается для сирийской армии в серию вылазок, в ходе которых военнослужащие САА выбивают исламистов из их укрытий, подчеркивает Александр Перенджиев. При этом ВКС РФ регулярно оказывают военную поддержку правительственным войскам САР не только посредством ударов по объектам и местам скопления боевиков, но и путем ведения разведки с воздуха, что также способствовало успеху в кампании по деблокированию Дейр эз-Зора.

    «Наземная разведка связана с серьезными рисками, а получаемые по итогу данные все-таки сравнительно ограничены, в то время как воздушная имеет большие возможности. Российские силы не просто наблюдают, но и ведут съемку в режиме онлайн, транслируя на боевые пункты картинку перемещения боевиков, их укрепрайоны в реальном времени. Все это, безусловно, очень важно для сирийских войск, для них это огромнейшая поддержка со стороны России».

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сирия #иг #игил #башар асад #дейр эз-зор #вмф рф #адмирал эссен
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