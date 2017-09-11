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Сирия: ВВС западной коалиции ударили по сирийской армии к востоку от Дейр эз-Зора
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    Сирия: ВВС западной коалиции ударили по сирийской армии к востоку от Дейр эз-Зора

    12:41  11 Сентября 2017
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    Сирия: ВВС западной коалиции ударили по сирийской армии к востоку от Дейр эз-Зора

    Дейр эз-Зор, 11 сентября. Боевые самолеты коалиции во главе с США нанесли удар по сирийским правительственным войскам к востоку от города Дейр эз-Зор. Соответствующую информацию распространили источники в социальных сетях.

    Как сообщают арабские СМИ в социальных сетях, в результате удара коалиции во главе с США среди бойцов сирийской армии и лояльных правительству Сирии отрядов ополчения есть погибшие.

    Сирия: ВВС западной коалиции ударили по сирийской армии к востоку от Дейр эз-Зора

    Сообщения об авиаударе коалиции по войскам Асада пока не подтвердили ни информационные источники коалиции, ни оборонное ведомство САР.

    Напомним, на прошлой неделе бойцам сирийской армии при поддержке ВКС РФ удалось прорвать трехлетнюю блокаду Дейр эз-Зора, взятого в осаду боевиками «Исламского государства»* (запрещено в РФ). Тогда же стало известно, что американские вертолеты вывезли из района Дейр эз-Зора нескольких главарей ИГ*, которых позже объявили «агентами США в «Исламском государстве».

    Сирия: ВВС западной коалиции ударили по сирийской армии к востоку от Дейр эз-Зора

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Валентин Меликов
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