Сирия: ВВС западной коалиции ударили по сирийской армии к востоку от Дейр эз-Зора

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Дейр эз-Зор, 11 сентября. Боевые самолеты коалиции во главе с США нанесли удар по сирийским правительственным войскам к востоку от города Дейр эз-Зор. Соответствующую информацию распространили источники в социальных сетях.

مصادرنا: قتلى في صفوف قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها إثر استهداف مقاتلات التحالف الدولي رتلا عسكريا شرقي #دير_الزور — مصدر إخباري ???? (@masdar_ekhbari) September 11, 2017

Как сообщают арабские СМИ в социальных сетях, в результате удара коалиции во главе с США среди бойцов сирийской армии и лояльных правительству Сирии отрядов ополчения есть погибшие.

Сообщения об авиаударе коалиции по войскам Асада пока не подтвердили ни информационные источники коалиции, ни оборонное ведомство САР.

Напомним, на прошлой неделе бойцам сирийской армии при поддержке ВКС РФ удалось прорвать трехлетнюю блокаду Дейр эз-Зора, взятого в осаду боевиками «Исламского государства»* (запрещено в РФ). Тогда же стало известно, что американские вертолеты вывезли из района Дейр эз-Зора нескольких главарей ИГ*, которых позже объявили «агентами США в «Исламском государстве».

* Организация запрещена на территории РФ.