Новости США: вино и йога помогли Хиллари пережить проигрыш Трампу, Голливуд против «Ирмы»

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США, 11 сентября. Дональд Трамп призвал пострадавших от «Ирмы» покинуть дома; Хиллари Клинтон призналась, что от проигрыша на выборах ее спасло вино, разбор шкафов, лес и йога; голливудская актриса Кристен Белл спасла семью своего коллеги от урагана. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Обращение Трампа к американцам

Президент Дональд Трамп опубликовал обращение к американцам по поводу урагана «Ирма», в котором еще раз повторил, что местным жителям стоит покинуть дома, сообщает служба новостей телеканала CNN.

Трамп также пообещал ускорить принятие решения по поводу налоговой реформы. 45-й президент США сообщил, что одобрил объявление чрезвычайной ситуации во Флориде, Джорджии, Южной Каролине, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах. Он еще раз напомнил людям, находящимся в зоне урагана, что им необходимо эвакуироваться. Кроме того, Трамп сказал, что планирует ускорить процесс принятия решения по поводу налоговой реформы. Он считает, что налоговый кодекс необходимо упростить, налоги для среднего класса следует снизить, и сделать налоги на бизнес более конкурентоспособными на глобальном уровне.

Новые факты в деле 11 сентября

Новые доказательства говорят о том, что посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне могло спонсировать пробный угон самолетов перед терактами 11 сентября 2001 года, сообщает телеканал Fox News.

Репортеры канала уверены, что эти доказательства подкрепляют подозрения в том, что именно Саудовская Аравия организовала теракты. Согласно новым данным, представленным суду, за два года до теракта посольство Саудовской Аравии заплатило двум гражданам Саудовской Аравии, жившим в США под прикрытием в качестве студентов, чтобы они провели «пробный угон самолетов» перед терактом 11 сентября. Фактически, правительство Саудовской Аравии, возможно, принимало участие в подготовке теракта на ранних стадиях, в том числе, участвовало в проверке безопасности кабины пилота.

Здравоохранение или налоговая реформа

Республиканец Мо Брукс считает, что создание универсального законопроекта о здравоохранении — это бессмысленная трата времени, а вот снижение налога для богатых — это вполне достижимая цель, сообщает ThinkProgress.

Брукс заявил, что люди слишком бурно реагируют на информацию о сокращении страхования, а у правительства все равно недостаточно денег для того, чтобы обеспечить страховкой всех. В то же время, он считает, что «люди с деньгами» — это те, кто создает рабочие места, и им нужны послабления.

Президентская инспекция во Флориду

Трамп «очень скоро» собирается отправиться во Флориду, чтобы проверить, как обстоят дела с восстановлением повреждений после урагана, сообщает служба новостей телеканала CNN.

Президент отметил, что хоть восстановление и будет стоить больших денег, но сейчас важны жизни людей, а не финансовая составляющая. Трамп похвалил то, как местные власти справляются с непогодой и сказал, что он и администрация сделают все необходимое, чтобы помочь спасти жизни и помочь нуждающимся.

Экс-стратег Белого дома вступился за Трампа

Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон обвинил СМИ в том, что они пытаются уничтожить Дональда Трампа, сообщает Variety.

Беннон добавил, что Трамп имеет право пользоваться Twitter. Бывший правительственный стратег считает, что нельзя верить тому, что СМИ говорят о Трампе, потому что единственная их цель — уничтожить президента. А то, что Трамп общается с избирателями через Twitter — это совершенно нормально.

«Он говорит напрямую с людьми, которые избрали его на этот пост», — уверен Беннон. И хотя это и не вписывается в общепринятые рамки подобающего поведения президента, Трампу не следует останавливаться.

Хиллари до сих пор в трауре по Белому дому

Хиллари Клинтон заявила, что поражение на выборах ошеломило и потрясло ее, и что она больше не собирается баллотироваться в президенты, сообщает телеканал Fox News.

Хиллари сказала, что до сих пор чувствует боль поражения, и призналась, что готовила только речь для выигрыша, а не для поражения. После поражения на выборах Хиллари занялась разборкой шкафов, пила Chardonnay и прогуливалась по лесу. Еще ей очень помогли занятия йогой. Больше она не собирается баллотироваться в президенты, но не уйдет из политики, так как страна, очевидно, нуждается в ней.

Маккейн рассказал о борьбе с болезнью

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн рассказал о своей битве с раком мозга, сообщает Politico.

«Я столкнулся с проблемой….но я сталкивался и с другими проблемами, и я уверен в том, что пройду и через это», — заявил он.

В первом интервью после возвращения в политику, Маккейн рассказал о том, как боролся с болезнью. Маккейну сейчас 81 год, в должности сенатора он уже шестой раз.

«Ирма» украла всю воду с побережья

Ураган «Ирма» буквально осушил океан: кажется, что суша с водой поменялись местами, сообщает газета The Washington Post.

Пользователь соцсети Twitter выложил видео, на котором видно, что вся вода ушла от берега. Это связано с сильными ветрами, пришедшими с ураганом «Ирма». Ветры настолько сильны, что вода сильно отступила от берега Лонг-Айленда. Жителей предупреждают, что вода вернется, и гулять на осушенном пространстве не стоит.

Добрые дела

Актер Джош Гад поблагодарил свою коллегу Кристен Белл за то, что она спасла всю его семью от урагана «Ирма», сообщает телеканал ABC News.

Кристен Белл спасла родителей, брата, невестку, племянницу и племянника Джоша от наводнения. Она перевезла их в один из своих отелей. Белл помогла не только коллеге, но и многим простым людям.

Подарить жизнь

Женщина предпочла родить шестого ребенка, вместо того, чтобы пройти курс лечения от рака, сообщает телеканал ABC News.

Ребенок родился раньше срока, но врачи говорят, что он будет в порядке. Женщина же умерла через день после рождения ребенка. «Все в руках божьих», — сказал ее супруг.

«Ирма» ослабла, но все еще опасна

Ураган «Ирма» ослаб, и ему была присвоена вторая категория, сообщает ABC7 News.

Тем не менее, он до сих пор очень опасен, кроме того, более двух миллионов человек остались без электричества. Энергетические компании нанимают дополнительных работников, чтобы восстановить подачу электричества. Из-за урагана приостановилась и работа Палаты представителей Конгресса США. Сообщается, что политики не будут принимать никаких решений до вторника.