Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Два человека погибли под колесами поезда в Ростовской области
Общество
Не злите улюкайцев — великих поэтайцев: в Сети высмеяли ответ экс-министра Сечину
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Не злите улюкайцев — великих поэтайцев: в Сети высмеяли ответ экс-министра Сечину

    12:24  11 Сентября 2017
    5843

    Не злите улюкайцев — великих поэтайцев: в Сети высмеяли ответ экс-министра Сечину

    Москва, 11 сентября. Экс-глава министерства экономического развития России Алексей Улюкаев прокомментировал слова главы компании «Роснефть» Игоря Сечина о «кретинизме» при оглашении стенограммы их беседы во время передачи взятки эпиграфом к «Ревизору» Николая Гоголя.  

    «Есть замечательная пословица, которую Николай Васильевич Гоголь взял эпиграфом к «Ревизору»: нечего на зеркало пенять, коли рожа крива», — процитировал российского писателя Улюкаев. 

    Не злите улюкайцев — великих поэтайцев: в Сети высмеяли ответ экс-министра Сечину

    Пользователи Сети активно обсуждают слова экс-министра, отмечая, что во время домашнего ареста Улюкаев хоть увлекся литературой. 

    Некоторые участники дискуссии смеются, отмечая, что это больше похоже на баттл: «Это баттл, кто больше книг прочел?». 

    Другие пользователи вспомнили недавнее выражение Улюкаева про «данайцев, приносящих колбайцев» и переиграли его на свой лад: «Не злите улюкайцев — великих поэтайцев». 

    Не злите улюкайцев — великих поэтайцев: в Сети высмеяли ответ экс-министра Сечину

    Напомним, ранее Сечин назвал «профессиональным кретинизмом» опубликованные стенограммы его разговора с Улюкаевым.  

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #москва #улюкаев #взятка #сечин #гоголь #ревизор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 364

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        756

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        14525

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2379

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4437
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        15:17   11 Сентября 2017
        5958
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        1525
        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06   11 Сентября 2017
        368
        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        12:31   11 Сентября 2017
        34162