Не злите улюкайцев — великих поэтайцев: в Сети высмеяли ответ экс-министра Сечину

В Избранное

Москва, 11 сентября. Экс-глава министерства экономического развития России Алексей Улюкаев прокомментировал слова главы компании «Роснефть» Игоря Сечина о «кретинизме» при оглашении стенограммы их беседы во время передачи взятки эпиграфом к «Ревизору» Николая Гоголя.

«Есть замечательная пословица, которую Николай Васильевич Гоголь взял эпиграфом к «Ревизору»: нечего на зеркало пенять, коли рожа крива», — процитировал российского писателя Улюкаев.

Пользователи Сети активно обсуждают слова экс-министра, отмечая, что во время домашнего ареста Улюкаев хоть увлекся литературой.

Некоторые участники дискуссии смеются, отмечая, что это больше похоже на баттл: «Это баттл, кто больше книг прочел?».

Другие пользователи вспомнили недавнее выражение Улюкаева про «данайцев, приносящих колбайцев» и переиграли его на свой лад: «Не злите улюкайцев — великих поэтайцев».

Напомним, ранее Сечин назвал «профессиональным кретинизмом» опубликованные стенограммы его разговора с Улюкаевым.