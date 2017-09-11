Политолог оценил «вброс» об отставке 10 губернаторов

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Санкт-Петербург, 11 сентября. Независимый политолог Алексей Симоянов считает, что ключевой функцией губернаторов является поддержка политического режима. Таким образом, по его мнению, внимание президента было обращено на те регионы, где были зарегистрированы протестные настроения, выраженные в результатах голосования, или превышенные внутренние расходы на уровне регион-город, город-район.

Эксперт напомнил, что ключевой функцией губернаторов является поддержка политического режима. Таким образом, по его мнению, внимание президента было обращено на те регионы, где были зарегистрированы протестные настроения, выраженные в результатах голосования, или превышенные внутренние расходы на уровне регион-город, город-район.

«Это важный фактор для кадровых перестановок», — пояснил он в комментарии агентству «Политика сегодня». При этом он заметил, что цифра «10» представляет интегральное число губернаторов, которых заменят. Он также не исключил, что в президентской кампании просто произойдет усиление «в тех моментах, где у регионов есть сомнения и они будут взяты на строгий контроль».

Ранее издание РБК сообщило о грядущей отставке 10 губернаторов после выборов. Таким образом, как утверждают источники, близкие к Кремлю, в администрации президента якобы намерены изменить курс в губернаторском корпусе и начать формирование нового поколения управленцев.